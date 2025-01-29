Bakan Kacır'dan GCIP Türkiye 2024 Ödül Töreninde Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Bakan Kacır, GCIP Türkiye 2024 Ödül Töreninde Net Sıfır Emisyon Hedeflerini Açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, net sıfır emisyon hedefinde elde edilecek başarıların, olgunlaşmayı ve ticarileşmeyi bekleyen teknolojiler doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti. Bakan, yapılacak çalışmaların yeşil teknolojilere olan talebin 2035'e kadar yıllık 2 trilyon dolarlık bir ekonomi oluşturacağına işaret ettiğini söyledi.

TÜBİTAK'ta Gerçekleşen Ödül Töreni

Bakan Kacır’ın katıldığı tören, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) işbirliğiyle düzenlendi ve TÜBİTAK Başkanlık Feza Gürsey Salonu'nda gerçekleştirildi. Kacır, burada yaptığı konuşmada, yeşil dönüşümün geniş kitleler tarafından kabul gördüğü tarihi bir eşiğe gelindiğini vurguladı.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Kacır, son 22 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı benimsediklerini belirterek, "Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre yatırımlarına sağladığımız geniş teşviklerle, 2012'den bu yana toplam yatırım büyüklüğü 1,5 trilyon lirayı aşan 16 bin 624 yatırımı destekledik." dedi. Ayrıca, enerji sektöründe doğayla uyumlu ve yenilikçi bir dönüşüm anlayışıyla elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 58'e çıkardıklarını ifade etti.

Finansman Destekleri

Kacır, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sanayicilerin yeşil dönüşüm yatırım finansmanına erişim sağlamak amacıyla yaptıkları çalışmalara dikkat çekti. Dünya Bankası ile yürütülen projeler aracılığıyla 700 milyon dolardan fazla finansmanı sanayicilere, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine sunduklarını belirtti.

Araştırmalara Verilen Destekler

Bakan, TÜBİTAK aracılığıyla geçtiğimiz 22 yılda yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği alanında 3 bin 434 projeye ve 3 bin 746 bilim insanına 22 milyar lira destek sağlandığına vurgu yaparak, "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'nin 175 milyon dolarlık kısmını yeşil üretim süreçleri için ayırdık." dedi.

Girişimciler ve Kadınların Rolü

Kacır, program kapsamında 167 girişimi mentörlük ve hızlandırma eğitimleri ile buluşturduklarını kaydederek, 7. çağrıya 103 girişim başvurduğunu ve aralarından 36 takımın eğitim aldığını açıkladı. Bu takımlardan 23'ünün liderliğini kadın girişimcilerin üstlenmesi ise umut verici bir durum olarak değerlendirildi.

Son olarak, Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını sağlamayı ve aralarından 100 girişimin milyar dolar değerlemeyi aşmasını hedeflediklerini belirtti. Kacır, "Teknoloji geliştirme imkanlarına erişimi bir insan hakkı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) işbirliğiyle yürütülen "Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 2) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın (sol 2) katılımıyla TÜBİTAK Başkanlık Feza Gürsey Salonu'nda düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) işbirliğiyle yürütülen "Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 2) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın (sol 2) katılımıyla TÜBİTAK Başkanlık Feza Gürsey Salonu'nda düzenlendi.