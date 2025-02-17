Bakan Kacır'dan GÖKSUR IIR Füzesi Değerlendirmesi: Stratejik Hava Savunma

Bakan Kacır, GÖKSUR IIR füzesinin ilk atışını değerlendirerek, milli gemilerin güvenliğini artıracağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 20:01
Bakan Kacır'dan GÖKSUR IIR Füzesi Değerlendirmesi: Stratejik Hava Savunma

Bakan Kacır'dan GÖKSUR IIR Füzesinin İlk Atışına Dair Açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GÖKSUR IIR füzesinin gerçekleştirilen ilk atışını değerlendirdi. Kacır, "GÖKSUR Yakın Hava Savunma Sistemi, açılı ya da dikey atım yeteneği, çoklu hedef önleme kabiliyeti ve parçacık tesirli harp başlığıyla zorlayıcı hava hedeflerine karşı etkili savunma sağlıyor." dedi.

Çelikkubbe'nin Stratejik Rolü

Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN işbirliğiyle geliştirilmiş olan GÖKSUR füzesinin ilk atışının TCG Beykoz Gemisi’nden başarıyla icra edildiğini hatırlattı. "Çelikkubbe'nin stratejik bir parçası olan katmanlı hava savunma sistemimiz, milli gemilerimizin güvenliğini sağlayacak." ifadeleriyle projenin önemini vurguladı.

Bakan Kacır'ın açıklamaları, Türkiye'nin hava savunma alanındaki yerli ve milli yeteneklerini güçlendirdiğini gösterirken, GÖKSUR füzesinin gelecekteki operasyonel kabiliyetlere katkı sağlaması bekleniyor.

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