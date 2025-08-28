DOLAR
Bakan Ömer Bolat: 390 Milyar Dolar İhracat Hedefi Bu Yıl

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mal ihracatının 270 milyar, hizmet ihracatının 118-120 milyar dolara yaklaştığını ve 390 milyar dolar hedefine bu yıl ulaşacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 20:02
Erzurum'da ticaret dünyasıyla bir araya geliş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı açılışı için geldiği Erzurum'da, Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle buluştu. Burada yaptığı konuşmada borsa, sanayi odaları, iş dünyası ve ihracatçılarla her fırsatta bir araya geldiklerini söyledi.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlanan gelişmelere vurgu yaparak, Türkiye'nin son 22 yılda siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde önemli mesafeler kaydettiğini belirtti.

Ekonomik değerlendirme: Büyüme ve istikrar

Konuşmasında dünyada yaşanan krizlere ve Türkiye'nin dayanıklılığına değinen Bolat, şu ifadeleri kullandı: "2008-2009 dünya ekonomik krizi, 2010-2014 Avrupa'nın borç ve ekonomik durgunluk krizi, 2020-2021 Kovid-19 salgını... 6 Şubat depremleri gerçekten çok sarsıcıydı." Buna rağmen hükümetler döneminde arz sorunlarının yaşanmadığını vurgulayan Bakan, "22 yılda reel olarak ortalama %5,4 büyüdük" dedi.

Bolat, TÜİK'in milli gelir rakamlarını yakında açıklayacağını ve yaklaşık 10 gün içinde orta vadeli 3 yıllık programın paylaşılacağını bildirdi. Bu çalışmaların ülkenin kaynakları, ihtiyaçları ve halkın beklentileri gözetilerek hazırlandığını söyledi.

Sektör verileri ve ihracat hedefi

Bakan Bolat, üretim ve gelir verilerini şu ifadelerle aktardı: "180 OSB'den 380'e çıktık. Üretimimiz 238 milyar dolardan 1,4 trilyon doları aşacak bir seviyeye ilerliyor. Kişi başına milli gelirimiz 3 bin 608 dolardan birinci çeyrek sonunda yaklaşık 16 bin dolara yaklaştı."

Sanayi ve tarım performansına dikkat çeken Bolat, Erzurum örneğini hatırlatarak şehirdeki gelişmenin 2004'e kıyasla 40-50 katlık fark yarattığını söyledi. Tarım ve hayvancılıktaki büyümeyi ise rakamlarla destekledi: Erzurum'un tarım değeri 24 milyardan 74,5 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Bakan, ihracat rakamlarını vurgulayarak açıklamasını sürdürdü: "İhracatımız mal olarak 270 milyar dolar sınırına geldi. Hizmet ihracatı olarak 118-120 milyar dolara yaklaştık. Topladığımızda 390 milyar dolar hedefini bu sene gerçekleştireceğiz. 390 milyar dolar demek 1,4 trilyon dolar milli gelirin yüzde 25'inden fazla, yüzde 30'a yakın bir ihracat demek."

Bolat, karşılaşılan sıkıntılar (depremler, salgınlar, çevre ülkelerdeki savaşlar) olsa da vatandaşın yaşam koşullarının kötüleşmesine izin verilmediğini ve istikrar ile yükseliş için çalışmaların sürdüğünü belirterek konuşmasını tamamladı.

(Sürecek)

