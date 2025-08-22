Bakan Ömer Bolat Siirt'te: "Terör bitirildi" ve 100 milyon lira esnaf paketi

Bakan Ömer Bolat Siirt'te: "Terör bitirildi"; Huzur ve ekonomik destek öne çıktı

Siirt temasları ve mesajlar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Siirt'te düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada güçlü mesajlar verdi. Bolat, kente gelişinde Siirt Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Programa katılan Bolat, burada yaptığı konuşmada, "Terör bitirildi. Huzur, istikrar, milli birlik, kardeşlik dönemi. Bundan sonra kaynaklar daha çok ekonomiye halkın alım gücünün artırılmasını harcanacak." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı" vurgusu

Bolat, iktidarları döneminde sağlanan istikrar ve yatırım odaklı politikalara dikkat çekerek, "Bu 22 yılın özeti Türkiye Yüzyılı'nın başarılmasıdır." dedi. Cumhur İttifakı ile ülkenin her noktasına hizmet götürmekten onur duyduklarını belirten Bolat, siyasi istikrarın Türkiye'nin önünü açtığını vurguladı.

Konuşmasının bir bölümünde şunları kaydetti: "Şu anda öyle bir şey yok. Bu neyi getirdi, öngörülebilirlik, istikrar, yatırımları yapabilmek ve bu öngörüye göre çalışmak. Eğer sizin evinizde, iş yerinizde huzur olmasa, kavga gürültü olsa yatırım yapılabilir mi, iş yapılabilir mi, mümkün değil."

Ekonomi, enflasyon ve istihdam değerlendirmesi

Bolat, Türkiye'nin son 22 yıldaki ekonomik dönüşümüne ilişkin çarpıcı veriler paylaştı: milli gelir dolar bazında 6 katına yükseldi, ekonomi 1.4 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı; ihracat mal ve hizmet toplamı 7,5 kat arttı ve yıl sonunda 390 milyar dolara doğru gidiliyor. İstihdam ise 19 milyondan 32,5 milyona yükseldiğini belirtti.

Yüksek enflasyonla mücadelede kaydedilen gelişmelere dikkat çeken Bolat, süreç hakkında şunları söyledi: "Sabrettik, dayanışma gösterdik ama deprem harcamaları gelecek sene artık iyice azalıyor ve kaynaklar inşallah esnafa, KOBİ'ye, sanayiye, emekliye, çiftçiye, esnafa, işçiye, memura daha iyi imkanlarla dönecek, rahatlama olacak." Ayrıca enflasyon rakamlarına ilişkin olarak 2022-2023 dönemindeki yüksek oranların 33'e, geçen ay ise yüzde 27 küsura indiğini, sene sonunda 20'li rakamların konuşulacağını ve gelecek yıl 20'nin altı hedeflendiğini ifade etti.

Siirt'e ayrılan yatırımlar ve esnafa yeni kredi paketi

Bolat, Siirt'in 22 yılda 55,5 milyar liralık kamu yatırımı aldığını, bölgeye ayrıcalıklı yatırım teşvikleri uygulandığını söyledi. Siirt'e ilişkin rakamları paylaşarak, Siirt'te 73 ihracatçı, 5 bin 149 esnaf olduğunu; geçen yıl Siirtli ihracatçılara 33,5 milyon dolar Eximbank sübvansiyonlu ihracat reeskont kredisi verildiğini aktardı. Ayrıca firmaların yaklaşık 3 milyon lira ihracat teşviki aldığı bilgisi paylaşıldı.

Esnaf desteklerine dair Bolat şu müjdeyi verdi: "Pazartesi sabah itibariyle kanunla belirlenmiş o limitler dahilinde 100 milyon liraya kadar Siirtli esnafımız için bir kredi paketi buraya gönderilecek." Açıklamada kredi koşulları da korundu: esnaf başına 1 milyon liraya kadar, ticari araç değiştirmek için 2,5 milyon liraya kadar kredi; 4 yıl vadeli, 6 ayda bir geri ödemeli ve 8 taksitle ödeme seçenekleri bulunuyor. Bolat, Siirt'te bugüne kadar 22 yılda 1,7 milyar lira kredi verildiğini ve bu yıl esnafın 254 milyon lira tutarında yüzde 50 faiz sübvansiyonlu kredi kullandığını aktardı.

Bolat ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sigorta prim desteğini 14 yıla çıkardığını, siirtlilere yönelik diğer teşviklerin devam ettiğini belirtti. Bölgedeki esnaf sayısına ilişkin rakamlar: 3 bin esnaf esnaf kefalet kooperatiflerine üye ve 13 esnaf odası bulunuyor.

Tarım, kadın kooperatifleri ve kapanış mesajı

Siirt'te yetişen fıstığın değer kazanması için lisanslı depo kurulacağı bilgisini veren Bolat, kadın kooperatiflerine sağlanan destekleri de anlattı. Konuşmasını tamamlayırken, 22 yıllık iktidar süreçleri ve performansla ilgili şu ifadeyi kullandı: "Bunun en önemli sebebi başarılı performans, güçlü, çalışkan lider, güçlü, çalışkan teşkilat, arı gibi karınca gibi çalışan bir hükümet ve teşkilat."

Program katılımcıları

Programa AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz ve çok sayıda partilinin katıldığı bildirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Siirt'te Valiliği ziyaret etti. Ziyarette Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya (sağda), hazır bulundu.