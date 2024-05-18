Bakan Şimşek açıkladı: “500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile Türk Yatırım Fonu kurulacak”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Türk Devletleri Teşkilatı ile işbirliği içinde Türk Yatırım Fonu'nun faaliyete geçirilip güçlendirildiğini belirtti.

Toplantıda söz alan Bakan Şimşek “Bugün, Fon'un faaliyete geçmesine yönelik ilk kararların alınacağı tarihi bir toplantı düzenliyoruz. 2024 yılı sonuna kadar Türk Devletleri'nin 1.9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ve 178 milyonluk nüfusa ulaşarak dünya ekonomisinde önemli bir konuma gelmesi bekleniyor. Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi çerçevesinde, Türk Yatırım Fonu'nu kurmaktaki ana hedefimiz, Türk Devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmektir. Bu fonu, 500 milyon dolarlık kayıtlı sermaye ile oluşturuyoruz. Bu hamle, kamu ile özel sektör yatırımlarını hızlandıracak” açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek, Türk Yatırım Fonu'nu ile KOBİ'lerin büyümesini, altyapı, yenilenebilir enerji, tarım ve turizm gibi çeşitli alanlardaki yatırımların artmasını beklediklerini belirtti. Fonun, ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sunacağını ifade eden Şimşek, İstanbul’un stratejik konumunun, güçlü girişimcilik ekosisteminin ve kalifiye iş gücünün, Fon’un başarılı olmasında büyük katkı sağlayacağını da dile getirdi.