Bakan Şimşek: Dezenflasyon ve Büyüme Programın Başarısını Gösteriyor

Bakan Şimşek, ikinci çeyrekteki takvim ve düşük baz etkileriyle büyüme artışı ve dezenflasyonun uygulanan programın başarısını ortaya koyduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 10:48
Açıklama

Bakan Şimşek, ekonomideki güncel verilerin uygulanan ekonomik programın etkilerini net biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.

"İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin katkısıyla yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uygulanan programın başarısını ortaya koyuyor"

Şimşek, büyüme ve enflasyon verilerindeki olumlu seyrin, politika tercihlerinin hedeflerle uyumlu ilerlediğini gösterdiğini belirtti. Bu gelişmelerin ekonomik istikrar açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

