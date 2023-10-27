Bakan Şimşek faiz kararıyla ilgili ilk kez konuştu! TL'ye geçişi...

Merkez Bankası sadeleştirme adımlarının piyasa üzerinde daha önemli etkileri bulunurken krediye erişimi kolaylaştırmak için TL'ye geçişi özendirilmesi yönünde çalışmalar başlatıldı. Merkez Bankasının kararı üzerine sosyal medya üzerinden Şimşek açıklamalarda bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber Şimşek, daha iyi işleyen bir piyasa ekonomisi için önemli sadeleştirme adımları yapılırken asıl amaç krediye erişimin kolaylaştırmak ve TL'ye geçişi özendirileceği yönünde değerlendirme yapılıyor.





MERKEZ BANKASI'NDAN KARAR

TCMB, bankacılık sisteminde TL payını artırmaya dair adımlar atılarak sadeleştirmek içeriğinde ihracat kredileri ve firmaların krediye yönelik uygulama kolaylık sağlandı. Yüzde 30 oranında menkul kıymet tesis edilmesiyle uygulamalarda fatura karşılığı kredi uygulamasıyla bitirildi.

Bankaların TL ticari kredilere referans oranın 1,8 katı üzerinde uygulanan faiz oranlarıyla menkul kıymet tesisi uygulamasıyla kaldırılarak karar alındı. Faktoring şirketlerinin referans oranlarıyla 2,7 katının üzerinde uygulanan faiz oranına menkul kıymet tesisi uygulaması bitirildi.