  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Bakan Şimşek faiz kararıyla ilgili ilk kez konuştu! TL'ye geçişi...

Bakan Şimşek faiz kararıyla ilgili ilk kez konuştu! TL'ye geçişi...

Yayınlanma:
Bakan Şimşek faiz kararıyla ilgili ilk kez konuştu! TL'ye geçişi...
Faiz kararları hakkında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, amaç krediye erişim kolaylaştırırken TL'ye geçişe karşı özendirmeler yapılacağını belirtti.

Merkez Bankası sadeleştirme adımlarının piyasa üzerinde daha önemli etkileri bulunurken krediye erişimi kolaylaştırmak için TL'ye geçişi özendirilmesi yönünde çalışmalar başlatıldı. Merkez Bankasının kararı üzerine sosyal medya üzerinden Şimşek açıklamalarda bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber Şimşek, daha iyi işleyen bir piyasa ekonomisi için önemli sadeleştirme adımları yapılırken asıl amaç krediye erişimin kolaylaştırmak ve TL'ye geçişi özendirileceği yönünde değerlendirme yapılıyor.

merkez bankası faiz oran

MERKEZ BANKASI'NDAN KARAR

TCMB, bankacılık sisteminde TL payını artırmaya dair adımlar atılarak sadeleştirmek içeriğinde ihracat kredileri ve firmaların krediye yönelik uygulama kolaylık sağlandı. Yüzde 30 oranında menkul kıymet tesis edilmesiyle uygulamalarda fatura karşılığı kredi uygulamasıyla bitirildi.

Bankaların TL ticari kredilere referans oranın 1,8 katı üzerinde uygulanan faiz oranlarıyla menkul kıymet tesisi uygulamasıyla kaldırılarak karar alındı. Faktoring şirketlerinin referans oranlarıyla 2,7 katının üzerinde uygulanan faiz oranına menkul kıymet tesisi uygulaması bitirildi.

Ekonomi
Altın fiyatlarındaki yeni zirve için uzmanlardan tahminler
Altın fiyatlarındaki yeni zirve için uzmanlardan tahminler
Gram altın uçuşa geçti: Gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatlarında son durum
Gram altın uçuşa geçti: Gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatlarında son durum
Merkez Bankası piyasalarda bomba etkisi yaratacak faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasalarda bomba etkisi yaratacak faiz kararını açıkladı
Kamu çalışanlarına 2024 yılında 2,6 trilyon lira ödeme!
Kamu çalışanlarına 2024 yılında 2,6 trilyon lira ödeme!
Altın fiyatlarında ibre yeniden yeşile döndü
Altın fiyatlarında ibre yeniden yeşile döndü
100. yıla özel marketlerde indirim kampanyası başlatıldı
100. yıla özel marketlerde indirim kampanyası başlatıldı
ŞOK 25 Ekim indirimli ürünler kataloğu yayınlandı: 100. yıla özel fiyatlar
ŞOK 25 Ekim indirimli ürünler kataloğu yayınlandı: 100. yıla özel fiyatlar