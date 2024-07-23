Bakan Şimşek, G20 Maliye Bakanları Toplantısı'nda Küresel Ekonomic Görünümü Tartışacak

Bakan Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 25-26 Temmuz tarihleri arasında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek olan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Katılım Detayları

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile birlikte yarın Rio de Janeiro'ya hareket edecek. Toplantı, G20'nin bu yıl bakanlar düzeyinde yapılan üçüncü etkinliği olacak.

Küresel Ekonomi Üzerine Değerlendirmeler

Şimşek, G20 toplantısının "Küresel Ekonomik Görünüm ve Devam Eden Sınamalar" başlıklı oturumunda ana konuşmacılardan biri olarak yer alacak. Bu oturumda, hem küresel ekonomi hem de Türkiye ekonomisi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Birebir Görüşmeler ve Güncel Konular

Etkinlik süresince, Şimşek'in diğer mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor. İki gün sürecek bu toplantının gündeminde, küresel ekonomik görünüm, finansal sektör görünümü, finansal kapsayıcılık, vergi politikalarında uluslararası işbirliği, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, çok taraflı kalkınma bankalarında reform ve küresel borçluluk gibi konular yer alıyor.