Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bakan Şimşek, G20 Maliye Bakanları Toplantısı'nda Küresel Ekonomic Görünümü Tartışacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantısında ekonomik konulara dair önemli değerlendirmelerde bulunacak.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:01
Bakan Şimşek, G20 Maliye Bakanları Toplantısı'nda Küresel Ekonomic Görünümü Tartışacak

Bakan Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 25-26 Temmuz tarihleri arasında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek olan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Katılım Detayları

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile birlikte yarın Rio de Janeiro'ya hareket edecek. Toplantı, G20'nin bu yıl bakanlar düzeyinde yapılan üçüncü etkinliği olacak.

Küresel Ekonomi Üzerine Değerlendirmeler

Şimşek, G20 toplantısının "Küresel Ekonomik Görünüm ve Devam Eden Sınamalar" başlıklı oturumunda ana konuşmacılardan biri olarak yer alacak. Bu oturumda, hem küresel ekonomi hem de Türkiye ekonomisi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Birebir Görüşmeler ve Güncel Konular

Etkinlik süresince, Şimşek'in diğer mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor. İki gün sürecek bu toplantının gündeminde, küresel ekonomik görünüm, finansal sektör görünümü, finansal kapsayıcılık, vergi politikalarında uluslararası işbirliği, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, çok taraflı kalkınma bankalarında reform ve küresel borçluluk gibi konular yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

İlkokul mezunlarına iş fırsatı doğdu! KPSS, diploma şartı yok

Nüfus kayıtlarına göre Türkiye'de en popüler soyadlar işte Türkiye'nin ilk 50'si!

En az lise mezunu kadın/erkek 2500 polis alımı yapılacak! 2024 PMYO başvuruları başladı

Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Emeklilere kritik uyarı: yüzde 30 kayıp olmaması için bu tarihi kaçırmayın!

Emekliye 6'lı destek paketi ile ilgili yenilikler: Maaş zammı ve Emeklikart ile ilgili ayrıntılar gündemde

O banka herkesi ev sahibi yapacak! 3 farklı konut kredisi, esnek ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki eve sahip olun

Çalışan, emekli farkı yok! İş Bankası'ndan tek seferlik 25.000 TL kredi!

En az lise mezunu kadın/erkek 2500 polis alımı yapılacak! 2024 PMYO başvuruları başladı

O üniversite Ankara, İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir'de 47 bin TL ile personel alım ilanı açtı! Hemen e-Devlet'ten başvurun

Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

Tercih yapacaklar dikkat! İşsiz bırakmayacak 5 meslek ve bölüm

Nüfus kayıtlarına göre Türkiye'de en popüler soyadlar işte Türkiye'nin ilk 50'si!

İlkokul mezunlarına iş fırsatı doğdu! KPSS, diploma şartı yok

Devlet tek seferlik 8.367 TL ödüyor! Gençlere cep harçlığı gibi destek

Şarta uyana iki maaş birden! Devletten sürpriz ödeme müjdelendi