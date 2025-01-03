Bakan Şimşek: Geçim Sıkıntısını Çözmek En Büyük Önceliğimiz

Bakan Şimşek'ten Geçim Sıkıntısı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, vatandaşların geçim sıkıntısını çözmenin kendileri için en büyük öncelik olduğunu vurguladı. Bakan, dezenflasyon programının kararlılıkla uygulandığını ve gerekli politika çerçevesinin oluşturulduğunu ifade etti.

Kararlılık Mesajı

Bakan Şimşek, geçim sıkıntısının aşılması için gereken adımların atıldığını belirtirken, “Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimiz” dedi. Bakan’ın bu açıklamaları, ekonomideki gidişatla ilgili umut verici bir mesaj olarak değerlendiriliyor.