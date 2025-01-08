Bakan Şimşek: Jeopolitik Gelişmeler Türkiye'nin Önemini Artırıyor

Bakan Şimşek, Jeopolitik Gelişmelere Dikkat Çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MÜSİAD'ın "2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri" programında yaptığı konuşmada, jeopolitik gelişmelerin Türkiye için taşıdığı önemi vurguladı. Şimşek, "Jeopolitik gelişmeler, Türkiye'nin artan jeopolitik önemini ortaya koyacak, 2025'te bu daha net bir şekilde görülecek." dedi.

Türkiye'nin Ekonomik Beklentileri

Bakan Şimşek, Türkiye ve dünya ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunarak, kısa vadede Türkiye ekonomisini etkileyen önemli meseleleri ele aldı. Özellikle, Avrupa Birliği ve yakın coğrafyada 2025'te büyümenin hızlanmasının beklendiğine dikkat çekti. Bu durumun, Türkiye’nin ihracatını olumlu yönde destekleyeceğini kaydetti.

Şimşek, "Dış talep ve ihracatın destekleyici bir trend oluşturduğunu, aynı zamanda petrol ve doğal gaz fiyatlarında önemli bir artış öngörülmediğini" belirtti.

Enflasyon ve Faiz Oranları Üzerine Değerlendirmeler

Şimşek, dünya genelinde enflasyonun 2025 yılına kadar düşmeye devam edeceğini öngördüğünü belirterek, "2023 ve 2024 itibarıyla enflasyon ortalama yüzde 4,3 seviyesine inecek. Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarının da düşmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Buna rağmen, uzun vadeli borçlanma faizlerinin yukarı yönlü olduğunu ve belirsizlik yarattığını dile getiren Bakan, bu durumun ABD'de belirsizliğin azalmasıyla değişebileceğinin altını çizdi.

Küresel Ticaretin Dönüşümü ve Yeni Trendler

Şimşek, küresel imalat sanayi üretiminin Çin'e kaydığını belirterek, "Çin'in üretimdeki payı yüzde 30'un üzerine çıktı. Avrupa Birliği ve ABD gibi ülkelerin payları düşüyor. Bu durum, yeni ticaret trendlerini de beraberinde getiriyor." diye ekledi.

"Dost ülkelerden tedarik, önemli bir trend olmaya devam edecek." diyen Şimşek, ABD-Çin arasındaki jeostratejik rekabetin küresel ticarette parçalanmanın yeni normu haline geleceğini ifade etti.

Ticaret Savaşları ve Doların Etkileri

Son olarak, doların küresel para birimi olarak tüm dünyayı etkilediğine dikkat çeken Bakan, "Paritedeki dalgalanmalar, ham madde ithalatımızı dolarla yapmamız nedeniyle bizi etkiliyor. İhracatımız ise avro ile yapılıyor; bu da rekabet gücümüzü etkiliyor." şeklinde konuştu.