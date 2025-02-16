Bakan Şimşek: Münih'te Terörle Mücadele Stratejimizi Paylaştık

Bakan Şimşek Münih Temaslarını Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Münih'te katıldığı "No Money for Terror (Teröre Finansman Yok) Konferansı" çerçevesinde, Türkiye'nin organize suç ve terörün finansmanıyla mücadeledeki perspektifini aktardığını duyurdu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu önemli konferans için Almanya'da bulunmanın yanı sıra, Münih Güvenlik Toplantısı'na da katıldığını belirtti. Bu toplantılarda, verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Şimşek, "Organize suç ve terörün finansmanıyla mücadelede ülkemizin perspektifini aktardık. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde ve yatırımcı toplantılarında programımızda kaydettiğimiz ilerlemeyi ve önümüzdeki dönem önceliklerimizi paylaştık." dedi.