Bakan Şimşek tarih verip 'Enflasyon keskin bir şekilde düşecek' dedi

Bakan Şimşek: Gelecek aydan itibaren keskin bir şekilde enflasyon düşmeye başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen "Küresel Yatırım Günleri" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ekonomisindeki kırılganlıkların azaldığını ve enflasyonun gelecek aydan itibaren keskin bir şekilde düşmeye başlayacağını belirtti.



Enflasyon Keskin Bir Şekilde Düşecek

Bakan Şimşek, "Gelecek aydan itibaren çok keskin bir şekilde enflasyon düşmeye başlayacak. Dezenflasyon dönemine girdik, geçiş dönemi bitti" ifadelerini kullandı. Şimşek, Türkiye ekonomisinin büyüklüğüne dikkat çekerek, orta ve uzun vadede büyümeyi artıracak faktörlerden bahsetti.

Yapısal Reformlar ve Ekonomik İyileşme

Şimşek, güçlü bir yapısal reform gündemlerinin olduğunu vurgulayarak, "Beşeri sermayenin güçlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, kamu maliyesinde reform, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm gibi alanlarda çalışıyoruz" dedi. Ayrıca, hukuk devletini güçlendirmek ve kurumsal kapasiteyi iyileştirmek için de adımlar attıklarını belirtti.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Yatırım ortamının iyileştirilmesinin öncelikli konularından biri olduğunu belirten Şimşek, "Bu reform gündemini küresel normlara göre uygulamaya devam edersek, milli gelirde önemli artışlar elde edebiliriz" dedi. Şimşek, sanayide dönüşüm ve yenilenebilir enerjiye öncelik verilmesinin de bu süreçte önemli rol oynayacağını ifade etti.

Bütçe Disiplini ve Cari Açık

Bakan Şimşek, bütçe disiplinine vurgu yaparak, "Bütçe açığını gelecek sene yüzde 3'ün altına indirme ve kamu borcunu düşük düzeyde tutma konusunda kararlıyız" dedi. Ayrıca, bu yıl cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'un altına düşeceğini belirtti.

Türkiye'nin Risk Primi ve Kredi Notu

Şimşek, Türkiye’nin risk priminin gelecek yıl 100 puan seviyelerine düşeceğini ve kredi notunun artmaya devam edeceğini ifade etti. "Türkiye’nin kırılganlıkları azaldı. Dolayısıyla kaygılanmanıza gerek yok" dedi.