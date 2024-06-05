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Bakan Şimşek’ten borsa ve kriptoya vergi açıklaması: “Gündemimizde işlem vergisi var”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve kripto paralarda vergi ile ilgili sorulara cevap verdi. Şimşek, bu alanda kazanca dayalı bir gelir vergisi öngörmediklerini ifade etti ve “Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde yer alıyor” şeklinde konuştu.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 17:58
Bakan Şimşek’ten borsa ve kriptoya vergi açıklaması: “Gündemimizde işlem vergisi var”

Borsa ve kripto paralara vergi uygulanması ile ilgili tartışmalar bir süredir devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bazı açıklamalarda bulundu. Şimşek, kripto varlıklar ve hisse senedi için kazanca dayalı bir vergilendirme sistemi öngörmediklerini, ancak işlem vergisi almayı düşündüklerini ifade etti.

Bakan Şimşek, konuyla ilgili “Amacımız, vergide adaleti ve etkinliği sağlayabilmek. Vergilendirilmemiş herhangi bir alan bırakmak istemiyoruz. Şu anda bir vergi paketi üzerinden çalışmaktayız. Kripto varlıklar ve hisse senedinde ise kazanca dayalı bir vergi öngörmemekteyiz. Ancak çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde bulunuyor” şeklinde konuştu.

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