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Bakan Şimşek’ten dış ticaret ve cari açık açıklaması: “Mayıs’ta düşüş bekliyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, takvim etkileri nedeniyle Nisan ayında dış ticaret açığının artmış olduğunu, ancak Mayıs ayında hem dış ticaret açığında hem de cari açıkta düşüş beklediklerini ifade etti.

Yayın Tarihi: 30.05.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 12:49
Bakan Şimşek’ten dış ticaret ve cari açık açıklaması: “Mayıs’ta düşüş bekliyoruz”

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden, TÜİK tarafından açıklanmış olan dış ticaret verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, Nisan ayında dış ticaret açığının artmasını takvim etkisine bağlarken, bu durumun geçici olduğunu belirtti. Şimşek, Mayıs ayında hem dış ticaret açığında hem de cari açıkta düşüş beklediklerini de dile getirdi.

Yıl içinde sınırlı dalgalanmaların görülebileceğini de ifade eden Şimşek, “İkinci çeyrek itibari ile cari açığın milli gelire oranının yüzde 2.5 civarında olmasını bekliyoruz. Yıl sonunda ise cari açık, Orta Vadeli Program’ın hedefinden daha düşük bir seviyeye gelecek. Mayıs ayında yıllık dış ticaret ve cari açık tekrar düşecek” şeklinde konuştu.

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