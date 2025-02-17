Bakan Şimşek'ten Enflasyon Mesajı: Sağlam Politikalara Devam

Bakan Şimşek: Enflasyon Düşüşü İçin Sağlam Politikalara Devam

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl enflasyonda düşüşün süreceğini belirterek, sıkı para ve maliye politikaları uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.

Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Suudi Arabistan iş birliğiyle El Ula'da düzenlenen Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomileri Konferansı'nda konuştu. Enflasyonla mücadelede ve mali disipline öncelik verdiklerini dile getiren Şimşek, "Hiçbir şey iyi politikaların yerini tutamaz. Mühim olan sağlam politikalar ve bu politikaların iyi uygulanmasıdır" şeklinde konuştu.

Yatırım İklimi ve Yabancı Yatırımlar

Enflasyonun hala yüksek olmasına rağmen düştüğünü belirten Şimşek, özellikle hizmet fiyatlarının yapışkan bir seyir izlediğini ve kira ile eğitimde geriye dönük endeksleme yaşandığını vurguladı. Ayrıca, gıda fiyatlarındaki dalgalanmanın bir zorluk yarattığını kaydetti.

Bakan, bu yıl sıkı para politikası ve daha sıkı maliye politikalarını, destekleyici gelir politikasıyla birleştireceklerini ifade ederek, "Enflasyon beklentileri piyasalardan daha yavaş olmakla birlikte iyileşiyor" dedi.

Bütçe Disiplini ve Yatırım Stratejileri

Türkiye'nin son iki yılda deprem ve yeniden inşa için 74 milyar dolar harcama yaptığını hatırlatan Şimşek, bütçe açığını yüzde 3'e düşürmeyi hedeflediklerini bildirdi. Şimşek, bütçe disiplininin sadece borç sürdürülebilirliği açısından değil, aynı zamanda enflasyonun düşürülmesi ve fiyat istikrarı için Merkez Bankası'na yardım sağlamak açısından da kritik olduğunu vurguladı.

Yabancı Yatırımcıları Tekrar Çekmek

Doğrudan yabancı yatırımları tekrar çekmeyi umduğunu belirten Şimşek, "Bu yatırımlar borç üretmeyen girişlerdir" değerlendirmesinde bulundu. Enflasyonun düşürülmesi ve mali tarafta sağlanan ilerlemeler ile portföy yatırımcılarını vadeyi uzatmaya teşvik edeceklerini dile getirdi.

Yapay Zeka ve Değişim

Son olarak, yapay zekanın hem dönüştürücü hem de yıkıcı potansiyeline dikkat çeken Şimşek, bu teknolojinin yönetilmesi gereken bir alan olduğunu ifade etti. Küresel gelir eşitsizliği ve yapay zekaya hazırlıklı ülkelerde servetin yoğunlaşması konusundaki endişeleri aktardı.