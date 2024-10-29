Bakan Şimşek: Türkiye Enflasyonla Mücadelede Büyüme Sorunu Yaşamadı

Bakan Şimşek, Türkiye’nin Büyüme Sürecini Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunuyla karşılaşmadığını ifade etti. Şimşek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek," dedi.

Global Etkinlikte Önemli Mesajlar

Şimşek, Suudi Arabistan’da düzenlenen "Future Investment Initiative Konferansı" çerçevesinde "Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?" başlıklı panelde konuştu. Türk ekonomisinin, küresel ticaretteki parçalanmalara karşı direncini koruduğunu belirten Şimşek, "Dünya genelinde yaklaşık 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var, ihracatımızın yaklaşık yüzde 60'ını bu ülkelere yapıyoruz," şeklinde konuştu.

Ekonomik Gelişmeler ve Reformlar

Türkiye'nin pek çok makroekonomik zorluğun üstesinden geldiğine dikkat çeken Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin son 1,5 yıl içerisinde 100 milyar dolar arttığını ifade etti. Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşüm dahil olmak üzere geniş bir reform gündeminin olduğunu vurgulayan Şimşek, bu reformları aktif bir şekilde uyguladıklarını belirtti.

Kamu Borcu ve Büyüme Oranı

Şimşek, Türkiye'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 26 gibi oldukça düşük seviyelerde olduğunu vurgulayarak, bunun Türkiye’nin büyüme potansiyeline katkı sağladığını dile getirdi. Ayrıca, son 20 yılda Türkiye'nin büyüme oranının ortalama yüzde 5'in üzerinde olduğunu kaydetti.