Bist 100
10.560,1 2%
DOLAR
32,29 0,05%
EURO
35,04 -0,15%
ALTIN
2.464,78 0,44%

Bakan Şimşek yılsonu enflasyon beklentisi anketini değerlendirdi: “Mayıs’ta zirvedeyiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mayıs ayı yılsonu enflasyon beklentisi anketini değerlendirdi. Şimşek, enflasyon için “Mayıs’ta en yüksek seviyeyi göreceğiz ama geri kalan dönemde hızla gerileyecek” dedi.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 12:24
Bakan Şimşek yılsonu enflasyon beklentisi anketini değerlendirdi: “Mayıs’ta zirvedeyiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Mayıs ayı yılsonu enflasyon beklentisi anketinde açıklanan verileri değerlendirdi. Bakan Şimşek, yılsonu enflasyon beklentilerinin gerileme göstermeye devam etmiş olduğunu, Mayıs ayında anketinde yer alan 12 ay sonrası için enflasyon beklentisinin Ekim ayındaki beklentiye göre yüzde 12.1 puan azaldığını belirtti.

Bakan Şimşek açıklamasında, programın olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını tekrarladı. Merkez Bankası’nın Mayıs anketi sonuçlarına işaret eden Şimşek, “Yılsonu enflasyon beklentisi Ekim ayına göre yüzde 12.1 puan azalma gösterdi. Mayıs anketinde yılsonu enflasyon beklentisinin yüzde 33.2’ye gerilediği görülüyor” ifadelerini kullandı.

Beklentilerin bu şekilde iyileşme göstermesinin, enflasyonla mücadele konusunda büyük önem taşıdığını belirten Şimşek, “Mayıs’ta enflasyon en yüksek seviyeyi görecek, geri kalan dönemde ise hızla gerilemesini bekliyoruz. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız” dedi.

İLGİLİ HABERLER

Resimdeki gizli saati bulanın zekası Einstein ile yarışıyor! Bu IQ testini geçebilen yok

Büyükşehir Belediyesine KPSS şartsız personel alımı! O ilde iş arayanlara duyuruldu

Emekliler son haneye mutlaka baksın! O tarihte maaşa ek bir maaş daha verilecek!

Emekli maaşını 17'si ila 21'i arasında alanlar dikkat! Hükümetten emekliye süper jest geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Özel sektör çalışanlarında kasırga etkisi yaratacak gelişme! Temmuz ayı merakla beklenecek

Emekli maaşını 17'si ila 21'i arasında alanlar dikkat! Hükümetten emekliye süper jest geldi

Meclis süzgecinden geçti! Emekliye 5.000 TL anneye de 4.000 TL ödenecek

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine talih kuşu kondu! Tam 13.000 TL ek para verilecek

Acil nakit arayanlara 30.000 TL faizsiz kredi! İki koşulu sağlayan bankaya koşuyor

Düşük faizli kredi arayanlara müjde! Ayda sadece 5681 TL ödeyeceksiniz

Sürücülere bedava yolculuk! Her ay 250 TL kazandıracak

Bu işi yapanlar ayda 150 bin TL maaş kazanıyor! Son yılların gözdesi oldu

Resimdeki gizli saati bulanın zekası Einstein ile yarışıyor! Bu IQ testini geçebilen yok

Emekliler son haneye mutlaka baksın! O tarihte maaşa ek bir maaş daha verilecek!

MHRS'den hastane randevusu alanlar dikkat! Bunu yapmayanlar hastaneye gidemeyecek

Büyükşehir Belediyesine KPSS şartsız personel alımı! O ilde iş arayanlara duyuruldu