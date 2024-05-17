Bakan Şimşek yılsonu enflasyon beklentisi anketini değerlendirdi: “Mayıs’ta zirvedeyiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Mayıs ayı yılsonu enflasyon beklentisi anketinde açıklanan verileri değerlendirdi. Bakan Şimşek, yılsonu enflasyon beklentilerinin gerileme göstermeye devam etmiş olduğunu, Mayıs ayında anketinde yer alan 12 ay sonrası için enflasyon beklentisinin Ekim ayındaki beklentiye göre yüzde 12.1 puan azaldığını belirtti.

Bakan Şimşek açıklamasında, programın olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını tekrarladı. Merkez Bankası’nın Mayıs anketi sonuçlarına işaret eden Şimşek, “Yılsonu enflasyon beklentisi Ekim ayına göre yüzde 12.1 puan azalma gösterdi. Mayıs anketinde yılsonu enflasyon beklentisinin yüzde 33.2’ye gerilediği görülüyor” ifadelerini kullandı.

Beklentilerin bu şekilde iyileşme göstermesinin, enflasyonla mücadele konusunda büyük önem taşıdığını belirten Şimşek, “Mayıs’ta enflasyon en yüksek seviyeyi görecek, geri kalan dönemde ise hızla gerilemesini bekliyoruz. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız” dedi.