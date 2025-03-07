Bakan Uraloğlu: 5G Test Süreci TBMM'de Başladı

Bakan Uraloğlu, 5G test sürecinin TBMM'de başladığını doğrulayarak, ilk sinyalin 2026'da alınacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 23:00
Bakan Uraloğlu: 5G Test Süreci TBMM'de Başladı

Bakan Uraloğlu, 5G Test Sürecini Duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 5G teknolojisinin test edilme sürecinin resmen başladığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 5G çalışmalarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde devam ettiğini belirtti.

BTK'nın işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisi için test-deneme izinleri verdiğini ifade eden Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Test-deneme süreçleri İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde sürüyor. İstanbul Havalimanı'nda vatandaşlarımız 5G uyumlu cihazlarıyla bu deneyime katılabiliyor. 5G teknolojisi Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyumlarında da halkın deneyimine sunuldu. Bugün itibarıyla TBMM'de de test süreci başlatıldı. Ülke genelinde ilk sinyali 2026 yılında almayı hedefliyoruz."

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