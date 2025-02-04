Bakan Uraloğlu: "Limanlarımızda Geçen Yıl 5 Bine Yakın Gemiyi Denetledik"

Bakan Uraloğlu, liman başkanlarıyla toplandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde bölge liman başkanları ile bir araya gelerek önemli bilgiler paylaştı. Uraloğlu, Türkiye’nin denizcilik potansiyelini ve yapılan denetimlerin önemini vurguladı.

Denetimlerde Yükseliş

Uraloğlu, geçen yıl boyunca limanlarda 5 bine yakın geminin denetlendiğini belirterek, bu denetimlerin ülkenin denizcilik imajı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. “Son dönemde Batı'da uygulanan denetimler kapsamında yaptırımlar var ve bunlar çok da hakkaniyetli değil. Bizim de benzer denetlemeleri mütekabiliyet esasında yapmamız gerekir.” dedi.

TÜRK Denizcilik Sektörü

Uraloğlu, Türkiye'nin 10 bin 900 kilometreyi aşan deniz kıyı şeridi ile dünya deniz trafiğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Boğazlarda her yıl yaklaşık 80 bin gemi trafiği olduğunu kaydetti.

Yük Taşımacılığı ve Türk Bayraklı Gemiler

Türkiye’nin, dünyanın en büyük 11. deniz ticaret filosuna sahip olduğunu hatırlatan Uraloğlu, Türk bayrağı taşıyan yaklaşık 2 bin 150 gemi bulunduğunu açıkladı. “Daha çok geminin Türk bayrağına geçmesi için onları teşvik ediyoruz.” diye ekledi.

Dijital Dönüşüm ve Reform Çalışmaları

Denizcilikte dijitalleşmenin önemine de değinen Uraloğlu, Liman Yönetimi Bilgi Sistemi, Seyir İzin Belgesi Sistemi ve Gemi İnsanı Bilgi Sistemi gibi uygulamalarla süreçlerin daha şeffaf, hızlı ve etkin bir şekilde yönetileceğini belirtti. Ayrıca, yıl sonuna kadar denizcilik ile ilgili yapısal reform çalışmalarının hayata geçirileceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, bölge liman başkanları ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, bölge liman başkanları ile bir araya geldi.