DOLAR
35,96 0,05%
EURO
37,2 -0,35%
ALTIN
3.256,05 -0,02%
BITCOIN
3.549.814,78 2,54%

Bakan Uraloğlu: "Limanlarımızda Geçen Yıl 5 Bine Yakın Gemiyi Denetledik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, liman denetimlerine ve denizcilik sektöründeki yatırımlara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:55
Bakan Uraloğlu: "Limanlarımızda Geçen Yıl 5 Bine Yakın Gemiyi Denetledik"

Bakan Uraloğlu, liman başkanlarıyla toplandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde bölge liman başkanları ile bir araya gelerek önemli bilgiler paylaştı. Uraloğlu, Türkiye’nin denizcilik potansiyelini ve yapılan denetimlerin önemini vurguladı.

Denetimlerde Yükseliş

Uraloğlu, geçen yıl boyunca limanlarda 5 bine yakın geminin denetlendiğini belirterek, bu denetimlerin ülkenin denizcilik imajı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. “Son dönemde Batı'da uygulanan denetimler kapsamında yaptırımlar var ve bunlar çok da hakkaniyetli değil. Bizim de benzer denetlemeleri mütekabiliyet esasında yapmamız gerekir.” dedi.

TÜRK Denizcilik Sektörü

Uraloğlu, Türkiye'nin 10 bin 900 kilometreyi aşan deniz kıyı şeridi ile dünya deniz trafiğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Boğazlarda her yıl yaklaşık 80 bin gemi trafiği olduğunu kaydetti.

Yük Taşımacılığı ve Türk Bayraklı Gemiler

Türkiye’nin, dünyanın en büyük 11. deniz ticaret filosuna sahip olduğunu hatırlatan Uraloğlu, Türk bayrağı taşıyan yaklaşık 2 bin 150 gemi bulunduğunu açıkladı. “Daha çok geminin Türk bayrağına geçmesi için onları teşvik ediyoruz.” diye ekledi.

Dijital Dönüşüm ve Reform Çalışmaları

Denizcilikte dijitalleşmenin önemine de değinen Uraloğlu, Liman Yönetimi Bilgi Sistemi, Seyir İzin Belgesi Sistemi ve Gemi İnsanı Bilgi Sistemi gibi uygulamalarla süreçlerin daha şeffaf, hızlı ve etkin bir şekilde yönetileceğini belirtti. Ayrıca, yıl sonuna kadar denizcilik ile ilgili yapısal reform çalışmalarının hayata geçirileceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, bölge liman başkanları ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, bölge liman başkanları ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AGROEXPO 2023: İzmir Tarım ve Hayvancılık Sektörünü Buluşturdu
2
İstanbul Piyasaları: Dolar ve Avro Fiyatları Artarken BIST 100 Yükselişte
3
TÜBİSAD, Dijital Kapsayıcılık Taahhüdü ile Teknolojik Eğitim Projelerine Devam Ediyor
4
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti
5
Hayvancılığa Destek Projesi ile Kırmızı Et Üretimi Artacak
6
Ticaret Bakanı Bolat: Türk ve Suriyeli İş Adamları Gaziantep'te Bir Araya Geldi
7
Rekabet Kurulu Frito Lay Soruşturmasında Sözlü Savunma Toplantısını Gerçekleştirdi

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor