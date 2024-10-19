Bakan Uraloğlu Malatya'da Ulaştırma Projelerini Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Malatya'da Konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da gerçekleştirilen AK Parti Kale 8. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, bölgede meydana gelen depremlerden etkilenen illerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depremden Etkilenen Yollar Üzerinde Çalışmalar Sürüyor

Bakan Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla depremden etkilenen illerimizde 17 lokasyonda toplam 26 milyar liralık 300 kilometrelik yolda çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 78 kilometresini tamamladık. Yılsonuna kadar 174 kilometre daha bitireceğiz," şeklinde konuştu.

Malatya Havalimanı'nda Kapasite Artışı

Uraloğlu, Malatya Havalimanı’ndaki yolcu kapasitesinin 1 milyon 200 binden 2,5 milyona çıkarılacağını belirttikten sonra, "Yeni terminal binası ve tamamlayıcı yapılar projesi için inşaat çalışmalarına başladık," dedi.

AK Parti’nin Kongre Sürecine Vurgu

Bakan Uraloğlu, süregelen kongrelerin partinin tazelenme ve yenilenme hedeflerini artırdığına dikkat çekerek, "Bu kongreler, toplumun her kesimiyle olan bütünlüğümüzü devam ettirmek için büyük fırsatlar sunuyor," ifadelerini kullandı.

Depremlerin Etkileri ve Geçmiş Olaylar

Bakan, "Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yaklaşık 14 milyon kişiyi etkilediğini unutmamalıyız. Son olarak 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadık ve bu vesileyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," dedi.

Siyasi Durum ve Temenniler

Uraloğlu, yerel sonuçların önemine değinerek, AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda gayret göstereceğini belirtti. Kongreye katılan diğer önemli isimler arasında Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, Abdurrahman Babacan ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Malatya'nın Kale ilçesi İzollu Kongre ve Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen AK Parti Kale 8. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Kongrede AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci (solda), AK Parti İl Başkanı Namık Gören (sağda) ile partililer de yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Malatya'nın Kale ilçesi İzollu Kongre ve Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen AK Parti Kale 8. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Kongrede AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci (solda), AK Parti İl Başkanı Namık Gören (sağda) ile partililer de yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Malatya'nın Kale ilçesi İzollu Kongre ve Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen AK Parti Kale 8. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Kongrede AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci (solda), AK Parti İl Başkanı Namık Gören (sağda) ile partililer de yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Malatya'nın Kale ilçesi İzollu Kongre ve Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen AK Parti Kale 8. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Kongrede AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci (solda), AK Parti İl Başkanı Namık Gören (sağda) ile partililer de yer aldı.