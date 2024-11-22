Bakan Uraloğlu ve Yunan Mevkidaşı Stiliyanidis'ten Denizcilik Üzerine Önemli Görüşme

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Yunan Mevkidaşı Stiliyanidis ile Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stiliyanidis ile İstanbul'da yapılan görüşmelerde önemli konuları ele aldı. İki bakan, denizcilik sektöründeki adalet ve rekabet edebilirlik üzerine çok yararlı fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Görüşmenin İçeriği

Baş başa yapılan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Uraloğlu, yapılan toplantının özel sektörün gelişimi ve yaygınlaşması noktasında hemfikir olduklarını vurguladı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)'nde var olan işbirliğini daha da geliştirme konusunda görüş birliğine vardıklarını ifade eden Uraloğlu, karbonsuzlaşma ve yeşil enerji konularının da masaya yatırıldığını dile getirdi.

Türk-Yunan İşbirliği

Stiliyanidis ise toplantının, Türkiye ve Yunanistan arasındaki denizcilik işbirliğini daha da güçlendirme çabalarının bir parçası olduğunu belirtti. İki ülkenin yalnızca komşu olmadığını, aynı zamanda ortak partnerler olduklarını vurgulayan Stiliyanidis, IMO içindeki işbirliklerinin diğer alanlara da örnek teşkil etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Gelecek Hedefler

Yunan bakan, seyir güvenliği, ticaret akışının devamı ve çevre koruma gibi konularda işbirliğine devam edeceklerini belirterek, iki ülke limanları arasında mal ve yolcu taşımacılığını kolaylaştıracak adımlar atacaklarını duyurdu.

Vize Kolaylıkları ve Deniz Turizmi

Stiliyanidis, Türkiye ile Yunan adaları arasında kısa süreli Schengen vizesi verilmesine yönelik işbirliğinin hızlı bir şekilde geliştiğini anlatarak, iki ülke arasında deniz turizmi fırsatlarının artırılması gerektiğini ifade etti.

Görüşmelerin olumlu geçmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Stiliyanidis, Uraloğlu'nu en kısa zamanda Atina'ya davet etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stilyanidis (solda) ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde yaptığı ikili görüşme sonrası basın açıklaması yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stilyanidis (solda) ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde yaptığı ikili görüşme sonrası basın açıklaması yaptı.