Bakan Yumaklı: 2024'te Tarımda Yeni Rekorlar

Bakan Yumaklı: "Tarımda Yeni Rekorlara İmza Attık"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılı itibarıyla tarım ve gıda ürünleri ihracatında önemli bir yükseliş yaşandığını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2024 yılında bir önceki yıla göre tarım ve gıda ürünü ihracatı yüzde 5,3 artışla 32 milyar 560 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylece, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 150 seviyesine ulaştı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, tarımda yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerinin meyvelerini vermeye başladığını vurguladı. Yumaklı, "Tarihimizin en yüksek tarımsal ihracat rakamının ülkemize, milletimize ve ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm üreticilerimize ve sektörümüze teşekkür ediyorum," dedi.