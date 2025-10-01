Beyaz Saray'dan kurumlara 'kapanma planlarını uygula' talimatı

Beyaz Saray kurumlara kapanma planlarını uygulama talimatı verdi

Beyaz Saray, ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle olası bir kapanmaya karşı kurumlara planlarını uygulamaları talimatını gönderdi. Talimatın yer aldığı yazıyı Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russel Vought kurumlara iletti.

Yazıda, 2025 mali yılında sağlanan ödeneklerin yerel saatle salı gece yarısı sona ereceği belirtildi. Kurumlara, kapanma durumunda derhal düzenli kapanma planlarını uygulamaları gerektiği bildirildi ve kapanmanın süresinin öngörülmesinin zor olduğuna dikkat çekildi.

Yazıda, ABD Temsilciler Meclisi'nin 19 Eylül'de hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlayacak 'temiz' bir geçici bütçeyi kabul ettiği; ancak Demokrat senatörlerin 1 trilyon dolarlık yeni harcama taleplerini içeren 'çılgın politika talepleri' nedeniyle tasarının Senato'dan geçmesinin engellendiği kaydedildi.

Yazıda ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçilerin geçici bütçe tasarısını desteklediği, ancak 'Demokratların bu temiz geçici bütçeyi bu gece saat 23.59'a kadar geçirmeyi engelleyeceği ve hükümetin kapanmasına neden olacağı artık netleşmiştir' ifadelerine yer verildi.

ABD'de federal hükümet kapanmaya doğru gidiyor

Yeni mali yılın başlamasına saatler kala Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varamadı. Senato, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin sunduğu geçici bütçe tasarılarını onaylamadı.

Senatörler, hükümete finansman sağlanmasını ve yaklaşık 1 trilyon dolarlık sağlık hizmetleri düzenlemesini içeren Demokratların desteklediği tasarıyı reddederken, Cumhuriyetçilerin desteklediği tasarı da yeniden oylamaya sunulsa da gerekli oy sayısına ulaşamadı. ABD Temsilciler Meclisi, 19 Eylül'de federal hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısını onaylamıştı ancak Senato, Cumhuriyetçilerin sunduğu tasarıya onay vermedi.

Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ediyor ve bu nedenle Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyi reddediyor. Cumhuriyetçiler ise mevcut harcama düzeylerinde herhangi bir değişiklik içermeyen bir geçici bütçe tasarısında ısrar ediyor.

Federal hükümetin kapanması ne anlama geliyor?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor. Geçici bir bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor.

Bu süreçte, 'temel' olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor. 'Temel personel' kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.