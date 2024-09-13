Bakan Yumaklı'dan G20 Tarım Zirvesinde Su Merkezli Üretim Vurgusu

Bakan Yumaklı G20 Tarım Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Brezilya'nın Cuiabá kentinde düzenlenen G20 Tarım Bakanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, tarımsal üretim planlamasında su merkezi bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Yumaklı, "Bu yıl planlı üretim uygulamalarını hayata geçirerek, su merkezli tarımsal üretim planlaması ile stratejik ürünleri en uygun yerlerde üreteceğiz ve tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Sürdürülebilir Tarım ve Su Yönetimi Önemli

Bakan Yumaklı, tarım ve gıda sistemlerinin dayanıklılığının artırılması gerektiğini vurgulayarak, toprak, su ve gıda unsurlarının ulusal ve küresel politikalar üzerindeki önemine dikkat çekti. Ayrıca, iklim değişikliği, Kovid-19 krizi ve diğer bölgesel çatışmaların tarımsal sürdürülebilirliği tehdit ettiğini belirtti.

Yumaklı, "Su olmadan tarımda sürdürülebilirliği sağlayamayız. Bu nedenle suyu tarım politikalarımızın merkezine koyuyoruz." şeklinde konuştu ve planlı üretim uygulamalarının bu yıl devreye alınacağını sözlerine ekledi.

Gıda Güvenliği İçin Küresel İşbirliği Vurgusu

Bakan, "Sıfır Açlık" hedefinin gerçekleştirilmesi için uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayarak, Gazze'deki insani duruma dikkat çekti. "Gazze'de Filistinlilere uygulanan katliam, milyonlarca insanın gıda ve suya erişimini engelliyor. Bu duruma bir son vermek zorundayız." dedi.

Bakan aynı zamanda, uluslararası ticaretin gıda güvenliği üzerindeki rolünü ve farklı bölgelerdeki gıda açıklarının kapatılması için ticaretin önemini vurguladı.

İkili Görüşmeler ve İşbirliği Arayışı

Bakan Yumaklı, zirve kapsamında çeşitli ülkelerin tarım bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Brezilyalı yetkililerle yapılan görüşmelerde Carlos Favaro, Paulo Teixeira ve Edipo Cruz ile işbirliği konuları ele alındı. Ayrıca Azerbaycan, Suudi Arabistan, İspanya, ABD ve Rusya'dan gelen bakanlarla sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Yumaklı, Türkiye'nin uluslararası ticaret ağlarına entegrasyonunun artarak süreceğini ve sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmanın kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinin başkenti Cuiaba'da G20 Tarım Bakanları Zirvesi düzenlendi.

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinin başkenti Cuiaba'da G20 Tarım Bakanları Zirvesi düzenlendi.

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinin başkenti Cuiaba'da G20 Tarım Bakanları Zirvesi düzenlendi.

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinin başkenti Cuiaba'da G20 Tarım Bakanları Zirvesi düzenlendi.

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinin başkenti Cuiaba'da G20 Tarım Bakanları Zirvesi düzenlendi.

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinin başkenti Cuiaba'da G20 Tarım Bakanları Zirvesi düzenlendi.

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinin başkenti Cuiaba'da G20 Tarım Bakanları Zirvesi düzenlendi.