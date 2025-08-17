DOLAR
Bakan Yumaklı: İklim Kanunu'nda 'yapay et' düzenlemesi yok

Bakan İbrahim Yumaklı, İklim Kanunu'nda yapay etle ilgili hiçbir hüküm bulunmadığını ve sosyal medyadaki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 19:48
Bakan Yumaklı: İklim Kanunu'nda 'yapay et' düzenlemesi yok

Bakan Yumaklı'dan "yapay et" iddialarına net yanıt

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İklim Kanunu üzerinden yayılan "Türkiye'de yapay et üretilecek" iddialarını kesin bir dille reddetti. Bakan Yumaklı, "İklim Kanunu'nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, açıklamasını Next Sosyal'deki hesabından paylaşarak, son günlerde İklim Kanunu üzerinden tamamen asılsız ve kasıtlı yalan haberlerin dolaşıma sokulduğunu bildirdi. Bakan, söz konusu dezenformasyonların üreticiyi ve vatandaşları yanıltmayı amaçladığını vurguladı.

Yaygın yalanlar ve Bakanlığın tutumu

Bakan Yumaklı, sosyal medyada en çok dolaşan iddiaların arasında "Türkiye'de yapay et üretilecek" ve "Türkiye'de hayvancılığı bitirecekler, hayvancılık yapanlara izin verilmiyor" gibi asılsız söylemlerin bulunduğunu belirtti. Yumaklı, Bakanlığın gündeminde yapay etin hiçbir zaman olmadığını yineledi.

Yumaklı ayrıca, son dönemde şap hastalığı ile yoğun bir mücadele yürüttüklerini; SAT1 serotipine karşı geliştirdikleri 11 milyondan fazla aşıyı sahaya sevk ettiklerini ve aşı üretimi ile uygulamaların devam ettiğini kaydetti.

Hayvan pazarları açılıyor

Bakan, "Hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren peyderpey açmaya başlıyoruz" açıklamasında bulundu. Mücadelede yaşanan olumlu gelişmelere rağmen bazı provokatörlerin üreticilere yönelik yanlış yönlendirmelerde bulunduğunu söyledi: "Devletin amacı İklim Kanunu gereği hayvanları öldürmek, asıl devletin yaptığı aşı hayvanları hasta ediyor, kesinlikle aşı yaptırmayın" gibi mesnetsiz iddiaların üreticileri kandırmaya yönelik olduğunu belirtti.

Yumaklı, ayrıca dolandırıcılık amacı taşıyan girişimlere dikkat çekerek, bazı kişilerin bu yalanları fırsata çevirip üreticilere "Bu kanun yüzünden hayvanlarınızı düşük fiyattan satmak zorunda kalacaksınız, şimdiden bize satın" şeklinde yaklaşarak organize şekilde dolandırıcılık yaptıklarını ifade etti. "Biz üreticimizin alın terinin, emeğinin her zaman yanındayız" dedi.

Bakan, son 23 yılda 491 milyar lira hayvancılığa destek verdiklerini ve hayvancılık yol haritasıyla genç ile kadın üreticiler ve küçük aile işletmelerini öncelikli desteklediklerini vurguladı.

Yumaklı, hayvancılıkla ilgili en doğru bilginin Türkiye'nin her il ve ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlükleri'nden alınabileceğini belirterek, sosyal medyada yayılan yalan haberler ve kulaktan dolma söylentilere itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Ayrıca bu yöntemlerle dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olunmasını, böyle bir durumla karşılaşılması halinde tereddüt edilmeden adli mercilere şikayet edilmesini istedi.

Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticinin hakkını ve vatandaşın güvenini korumak için hem sahada hem de hukuk önünde gereken mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.

