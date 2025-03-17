Bakan Yumaklı: Sahipsiz Köpek Sorunu İçin Eylem Planı Hazırlanıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz köpekler konusunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı görüşmede detaylı bir şekilde ele aldı. Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, iki bakanlık arasındaki koordinasyonu güçlendireceklerini belirtti.

Bakan Yumaklı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Ülkemizde önemli bir güvenlik sorunu haline gelen sahipsiz köpekler konusunu ele aldık. Eylem planımızı kararlılıkla uygulayarak, bu konuyu bir an önce ülke gündeminden çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Yerlikaya'ya nazik ziyareti nedeniyle teşekkür ettiğini ekleyerek, bakanlıkların ortak çalışmalarının önemine de değindi.