Bakan Yumaklı Şile'de karekod denetimi: 'Tarım Cebimde' ile gıda güvenliği

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:55
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Şile'de esnaf ziyaretinde bulundu ve karekod uygulaması kapsamında denetim yaptı.

Yumaklı, uygulamanın tüketicilere sağlayacağı güven ve rahatlığa vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızın bu uygulamayı kullanmalarını, alışveriş yaptıkları yerlerde özellikle gıda güvenliği açısından bu uygulamanın kendilerine sağlayacağı konforu yaşamalarını istiyoruz." dedi.

Denetim sırasında Bakan Yumaklı, perakende satış yapan iş yerleri ile yemek ve içecek hizmeti veren işletmeler için karekod sisteminin zorunlu hale getirildiğini hatırlattı ve "İşletmelerin tamamı karekod sistemini artık uygulamaya başlamış." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, tüketicilerin denetim bilgilerine kolay erişimini sağlayan uygulamayı şöyle anlattı: "Güvenilir Gıda sekmesinden barkodu okutarak tespit edebilirler, başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Bunu neden önemsiyoruz? Bunun bir sonraki aşaması da bu işletmelerdeki denetimin sonrasında o işletmedeki denetim sonuçlarını yayımlayacağız. Dolayısıyla vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yiyecek, içecek satan yerlerde oturmaları, yemek yemeleri, çay içmeleri ya da beraber oldukları eşiyle, dostuyla, ailesiyle orada vakit geçirdiklerinde gönüllerinin rahat olması... Oranın güvenilir gıda satışıyla ilgili Bakanlığımız tarafından denetlenip, sonuçlarının da pozitif olup olmadığını görebilirler."

Yumaklı, uygulamanın yaygınlaştırılacağını belirterek, "Türkiye'deki bütün perakende ürün satışı ya da yiyecek, içecek satışlarını yapan işletmelerimizin bu uygulamasını daha da geliştireceğiz. Vatandaşlarımızın bu uygulamayı kullanmalarını, alışveriş yaptıkları yerlerde özellikle gıda güvenliği açısından bu uygulamanın kendilerine sağlayacağı konforu yaşamalarını istiyoruz. İşletmeler de kendilerini vatandaşa hizmet verecek bir işletme olarak, güvenilir gıdaya uygun ürünler sattığının teyidini yapmış olacak." dedi.

Tarım Cebimde uygulaması ve Güvenilir Gıda sekmesi üzerinden vatandaşların gittikleri işletmelerin denetim durumunu kolayca sorgulayabileceği vurgulandı.

