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Bakan Yumaklı: “Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemelerinin bugün (26 Nisan), hak sahibi çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 12:44
Bakan Yumaklı: “Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından önemli bir duyuruda bulundu. Bakan Yumaklı, toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin TL’lik tarımsal destek ödemesinin, hak sahibi çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Tarımsal destek ödemeleri, hak sahiplerinin T.C. kimlik numarasına ve alacağı destek türüne göre yatırılmaya başlanacak. Buzağı Desteği’nde kimlik numaralarının son hanesi 0 olanların hesabına ödemeler, 26 Nisan’da saat 18.00’dan sonra yatacak. Ödemeler, kimlik numarası 2 ve 4 ile bitenlerin hesabına 3 Mayıs’ta, 6 ve 8 ile bitenlerin hesabına 10 Mayıs’ta saat 18.00’dan sonra yatırılacak.

Süt Desteği için ise kimlik numarası 0, 2 ve 4 ile bitenler 26 Nisan’da, 6 ve 8 ile bitenler 3 Mayıs’ta diğer rakamlarla bitenler için ise 10 Mayıs’ta ödeme yapılacak.

Verilecek olan diğer destek ödemeleri ise bugün (26 Nisan) hesaplara yatacak.

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