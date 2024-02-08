Bakanlık destek musluklarını açtı! O şarta uyan 1.760 TL aylık yardım alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ı şubatta zamlı sosyal yardım vereceğini duyurdu. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN ZAMLI YARDIM ÖDEMESİ

Ocak ayıyla beraber sosyal yardım ödemeleri vatandaşların hesaplarına yatırılmıştı. Şubat ayı ile beraber %50'ye yakın oranda artacak ödemeler hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Araştırmalar kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın %50 oranında yapacağı zamlı ödemenin ne zaman yatırılacağı ve ne kadar olacağı en çok araştırılan konular içerisinde. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş geçen günlerde açıklamalar yaptı. Bakan'ın açıklamasına göre ocak ayıyla beraber memur maaşlarına gelen zamların ardından memur maaş katsayısına göre yapılan hesaplamalarla toplumun çeşitli kesimlerine verilen sosyal yardım ödemeleri %50 artış yaşandı. Buna göre sosyal yardım ödemesi 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya çıkartıldı.





Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını 3.571 TL'den 5.330 TL'ye, koruyucu ailelere çocuk başı yapılan yardımları ise 5.705 TL'den 8.895 TL'ye yükletildi." ifadelerini kullandı. Ödemelerin ne zaman yatırılacağı ise en çok araştırılan konulardan bir diğeri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çoğunlukla ay ortasına doğru ödemeleri hesaplara yatırıyor. Bu kapsamda 10 Şubat'tan itibaren sosyal yardımlar yatırıldıkça resmî web sitesi üzerinden duyuru yapılacaktır.