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Bakanlık kesenin ağzını açtı, sosyal yardım geri döndü! Tek şartla 1950 TL yardım hesapta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelere yönelik önemli bir destek programını duyurarak Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı sevindirdi. Şubat 2024 dönemi için yapılan duyuruya göre, 1950 TL tutarında yardım yapılacak. İşte destek ödemelerine ilişkin ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 19.02.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 09:52
Bakanlık kesenin ağzını açtı, sosyal yardım geri döndü! Tek şartla 1950 TL yardım hesapta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, beklenen haberleri nihayet duyurdu. Şubat 2024 dönemi için bir destek programı başlatan bakanlık, Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeleri banka hesaplarına aktaracak. Bakanlık yetkililerinden Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerle ilgili detayları açıkladı.

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılacak ödemelerin vatandaşların banka hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Türkiye'nin ekonomik büyümesinden ve gelişiminden vatandaşların da pay aldığını belirten Göktaş, bugüne kadar toplamda 68.3 milyar TL değerinde ödeme yapıldığını ifade etti.

Sosyal yardım alan ailelerin yanı sıra düzenli olarak sosyal yardım almayan fakat gelir kriterine uygun olan ailelerin de program kapsamına dahil edildiğini açıklayan Bakan Göktaş, yaşam koşullarının değişimine uygun şekilde sosyal yardım programlarının etkin bir şekilde devam ettiğini belirtti.

YARDIM TUTARI TOPLAMDA 1950 LİRA

ödeme

Aile yardım programının toplumun tüm kesimlerine yönelik geniş bir kapsama sahip olduğuna vurgu yapan Göktaş, devletin vatandaşlara olan yardım elini hiçbir zaman çekmeyeceğini ve eşitlik ilkesi doğrultusunda hizmet verileceğini vurguladı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 1 Şubat 2024 tarihinde yaklaşık olarak 4 milyar TL'ye yakın ödeme yapılacağını belirten Bakanlık, bir ailenin alacağı toplam tutarın 1950 TL'ye kadar çıkabileceğini aktardı. Bakanlık, daha fazla aileye ulaşarak yardım kapsamını genişletmeyi hedeflediğini paylaştı.

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Bakanlık kesenin ağzını açtı, sosyal yardım geri döndü! Tek şartla 1950 TL yardım hesapta

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