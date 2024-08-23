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Balda Taklit ve Tağşiş Sorunu İstanbul'da Ele Alındı

İstanbul Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda balda taklit ve tağşişin önlenmesi gerektiği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:20
Balda Taklit ve Tağşiş Sorunu İstanbul'da Ele Alındı

İstanbul Ticaret Borsası'nda Balda Taklit ve Tağşiş Sorunu Konuşuldu

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), Güvenilir Ürün Platformu’nun desteğiyle düzenlediği “Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor” etkinliğinde bu ay balda taklit ve tağşiş konusunu masaya yatırdı. İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, Türkiye'nin önemli bir arıcılık ülkesi olduğunu vurgulayarak, sürdürülebilirliğin sağlanması için bu konuda mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinlikteki Görüşler ve Öneriler

Toplantıya katılan Uluslararası Arıcı Birlikleri Federasyonu Başkanı Jeff Pettis, taklit ve tağşişin üreticilerle tüketiciler arasında güven kaybına neden olduğunu belirterek, bu durumun arıcıların geçimini zorlaştırdığını söyledi. TSE Arı Ürünleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık, tüketicilerin bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, etiketsiz ürün alınmamasını önerdi.

Avrupa Pazarında Türk Balının Değeri

Manavlar Gıda Genel Müdürü Yunus Manav, Avrupa pazarında en çok tüketilen balın Çin balı olduğunu belirterek, Türk arıcılığının doğru üretim yapması halinde Avrupa'daki açığı kapatabileceğini ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber de toplumsal bilincin önemine vurgu yaptı.

Üretici ve Tüketici Arasındaki Denge

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, doğrudan üreticilerden alınan ballarda taklit oranlarının düşük olduğunu belirtti. BEE'O Propolis Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı, balda sahteciliğin dünya genelinde en fazla görülen altıncı ürün olduğunu söyledi. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye’nin biyolojik zenginliliğiyle çok çeşitli ballar ürettigini ancak bunlardan yeterince yararlanamadıklarını ifade etti.

Katma Değerli Ürünler ve Lisanslı Depolar

İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Yunus Aksu, balın apiterapi ürünleri olarak pazarlanması durumunda daha fazla katma değer oluşturulabileceğini belirtti. Ayrıca, lisanslı depoların kurulmasının balda kalite ve sağlıklı ürün güvencesi sağlanmasına yardımcı olacağına değindi.

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