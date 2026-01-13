Balıkesir'de Zeytinlikte Koyun Otlatan Çobana İdari İşlem

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Kocacami Mahallesi'nde zeytinlikte koyun otlatan çobana idari işlem uyguladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:14
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:14
Burhaniye'de bekçiler zeytinlik sahiplerini koruyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı zeytinliklerde hayvan otlatılmasına izin vermiyor. Zeytinliklerde hayvan otlatanlara idari işlem uygulanıyor.

Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı bekçileri zeytinlikte koyun otlatan çobanlara geçit vermiyor. Çiftçilerin ürünlerine zarar veren çobanlara fırsat verilmediğini kaydeden Burhaniye Çiftçi Malları Koruma Başkanı Erhan Balgün,

"Kocacami Mahallesi’nde zeytinlik alanlarda bekçilerimiz tarafından koyun otlatırken yakalanan çoban hakkında idari işlem uygulanmıştır. Zeytinlik sahalarda her türlü hayvan otlatılması yasak olup, bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında idari yaptırımların uygulanmasına devam edilecektir."

