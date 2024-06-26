Banka ATM'lerinden para çekecekler dikkat! 15 banka artık en fazla bu rakamı verecek!

ATM'lerden günlük para çekme limitleri artırıldı. 15 banka yeni limitlerini açıkladı. İşte vatandaşların daha yüksek miktarlarda nakit çekebilmelerini sağlayacak o yeni limitler...
Milyonlarca vatandaşın sıkça kullandığı ATM'ler için yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle ATM'lerden günlük para çekme limitleri artırıldı. Bankalar da peş peşe limitlerini yükselterek yeni rakamları açıkladılar.
GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ 20.000 TL'YE ÇIKTI
Şu anda günlük para çekme limiti 7.500 TL olan bazı bankalar, bayram sonrası bu limiti 10.000 TL'ye çıkarırken, diğerleri ise 20.000 TL'ye yükseltti. Bu değişiklikler, müşterilerin daha fazla nakit çekme olanağına sahip olmalarını sağlayacak.
Ancak, ATM'lerdeki nakit sorununu tamamen çözmek için bazı bankaların yapılan düzenlemelere ek olarak ilave tedbirler almaları gerekebilir.
Fiziki para talebini karşılamak amacıyla banknot dağılımının düzenlenmesi ve ATM'lerdeki komisyon ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi gibi önlemler de önemlidir.
İŞTE BANKALARIN GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTLERİ
İŞ BANKASI
• Nakit: 10.000 TL
• QR: 5.000 TL
• Toplam: 15.000 TL
GARANTİ BBVA
• Nakit: 10.000 TL
• QR: 10.000 TL
• Toplam: 20.000 TL
FİBABANKA
• Nakit: 10.000 TL
• QR: 10.000 TL
• Toplam: 20.000 TL
QNB FİNANSBANK
• Nakit: 10.000 TL
• QR: 10.000 TL
• Toplam: 20.000 TL
ING
• Nakit: 10.000 TL
• QR: 10.000 TL
• Toplam: 20.000 TL
TEB
• Nakit: 10.000 TL
• QR: 5.000 TL
• Toplam: 15.000 TL
VAKIFBANK
• Nakit: 20.000 TL
• QR: 5.000 TL
• Toplam: 25.000 TL
KUVEYT TÜRK
• Nakit: 20.000 TL
• QR: 10.000 TL
• Toplam: 30.000 TL
ZİRAAT BANKASI
• Nakit: 7.500 TL
• QR: 7.500 TL
• Toplam: 15.000 TL
AKBANK
• Nakit: 5.000 TL
• QR: 5.000 TL
• Toplam: 10.000 TL
DENİZBANK
• Nakit: 5.000 TL
• QR: 7.500 TL
• Toplam: 12.500 TL
HALKBANK
• Nakit: 7.500 TL
• QR: 7.500 TL
• Toplam: 15.000 TL