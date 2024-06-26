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Banka ATM'lerinden para çekecekler dikkat! 15 banka artık en fazla bu rakamı verecek!

Son gelişmelere göre, 15 bankada günlük para çekme limitleri artırıldı ve yeni sınırlar belirlendi. Şu anda ATM'lerden günlük olarak çekilebilecek maksimum tutar 20.000 TL olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 10:12
Banka ATM'lerinden para çekecekler dikkat! 15 banka artık en fazla bu rakamı verecek!

ATM'lerden günlük para çekme limitleri artırıldı. 15 banka yeni limitlerini açıkladı. İşte vatandaşların daha yüksek miktarlarda nakit çekebilmelerini sağlayacak o yeni limitler...

Milyonlarca vatandaşın sıkça kullandığı ATM'ler için yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle ATM'lerden günlük para çekme limitleri artırıldı. Bankalar da peş peşe limitlerini yükselterek yeni rakamları açıkladılar.

NAKİT ÇEKME

GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ 20.000 TL'YE ÇIKTI

Şu anda günlük para çekme limiti 7.500 TL olan bazı bankalar, bayram sonrası bu limiti 10.000 TL'ye çıkarırken, diğerleri ise 20.000 TL'ye yükseltti. Bu değişiklikler, müşterilerin daha fazla nakit çekme olanağına sahip olmalarını sağlayacak.

Ancak, ATM'lerdeki nakit sorununu tamamen çözmek için bazı bankaların yapılan düzenlemelere ek olarak ilave tedbirler almaları gerekebilir.

Fiziki para talebini karşılamak amacıyla banknot dağılımının düzenlenmesi ve ATM'lerdeki komisyon ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi gibi önlemler de önemlidir.

BANKAMATİKTEN PARA ÇEKME

İŞTE BANKALARIN GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTLERİ

İŞ BANKASI

• Nakit: 10.000 TL

• QR: 5.000 TL

• Toplam: 15.000 TL

GARANTİ BBVA

• Nakit: 10.000 TL

• QR: 10.000 TL

• Toplam: 20.000 TL

FİBABANKA

• Nakit: 10.000 TL

• QR: 10.000 TL

• Toplam: 20.000 TL

QNB FİNANSBANK

• Nakit: 10.000 TL

• QR: 10.000 TL

• Toplam: 20.000 TL

ING

• Nakit: 10.000 TL

• QR: 10.000 TL

• Toplam: 20.000 TL

TEB

• Nakit: 10.000 TL

• QR: 5.000 TL

• Toplam: 15.000 TL

VAKIFBANK

• Nakit: 20.000 TL

• QR: 5.000 TL

• Toplam: 25.000 TL

KUVEYT TÜRK

• Nakit: 20.000 TL

• QR: 10.000 TL

• Toplam: 30.000 TL

ZİRAAT BANKASI

• Nakit: 7.500 TL

• QR: 7.500 TL

• Toplam: 15.000 TL

AKBANK

• Nakit: 5.000 TL

• QR: 5.000 TL

• Toplam: 10.000 TL

DENİZBANK

• Nakit: 5.000 TL

• QR: 7.500 TL

• Toplam: 12.500 TL

HALKBANK

• Nakit: 7.500 TL

• QR: 7.500 TL

• Toplam: 15.000 TL

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