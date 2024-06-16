Banka promosyonlarında son dakika değişikliği! Bayram gelmeden rakamlar güncellendi: İşte banka banka promosyon ücretleri

Türkiye'de milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni banka promosyonları, 2024 Haziran ayında güncellendi. Emekliler, maaşlarını belirli bir süre boyunca bankalardan alma taahhüdü karşılığında önemli miktarda ek gelir elde edebiliyor. İşte bazı önemli bankaların sunduğu promosyonlar:

Garanti BBVA, emekli maaşlarına göre çeşitlendirilmiş promosyon seçenekleri sunuyor. Maaş miktarına göre:

10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 6.250 TL,

10.000 - 15.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL,

15.000 - 20.000 TL arası maaşlar için 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL promosyon veriyor.

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emeklileri için Ziraat Bankası, 3 yıl boyunca maaşlarını bankadan almayı taahhüt edenlere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Halkbank, emekli maaşlarını 3 yıl süreyle bankadan alma sözü verenlere şu promosyonları sunuyor:

10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaşlar için 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaşlar için 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL.





ING, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 18.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Bu miktarın 15.000 TL'si nakit, 3.000 TL'si ise otomatik fatura talimatları için veriliyor.

DenizBank:

DenizBank, emekli maaşlarını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü verenlere şu promosyonları sağlıyor:

0 - 9.999 TL arası maaşlar için 5.000 TL,

10.000 - 14.999 TL arası maaşlar için 8.000 TL,

15.000 - 19.999 TL arası maaşlar için 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL.

Bu promosyonlar, emeklilerin banka tercihlerini yeniden değerlendirme fırsatı sunarken, 3 yıl boyunca düzenli maaş ödemesi yapma taahhüdü ile ekonomik anlamda avantaj sağlıyor. Emeklilerin kampanyalardan faydalanmak için 1 Haziran - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında başvurmaları gerekiyor.