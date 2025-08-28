Bankacılık Mevduatı 25 trilyon 26 milyar 234 milyon 666 bin liraya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 22 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 21 milyar 291 milyon 617 bin lira artarak 25 trilyon 26 milyar 234 milyon 666 bin lira seviyesine yükseldi.

TL ve YP mevduatta değişim

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,9 azalışla 13 trilyon 866 milyar 321 milyon 555 bin lira olurken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,2 artışla 7 trilyon 997 milyar 285 milyon 695 bin lira düzeyine çıktı.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 235 milyar 157 milyon dolar olarak gerçekleşti; bunun 196 milyar 222 milyon dolar'ı yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 22 Ağustos itibarıyla 2 milyar 15 milyon dolar artış kaydedildi.

Tüketici kredilerinde artış

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri geçen hafta yüzde 1 artarak 4 trilyon 844 milyar 815 milyon 644 bin lira oldu.

Bu kredilerin dağılımı şöyle: 604 milyar 22 milyon 841 bin lira konut, 53 milyar 623 milyon 173 bin lira taşıt, 1 trilyon 812 milyar 953 milyon 600 bin lira ihtiyaç kredileri ve 2 trilyon 374 milyar 216 milyon 30 bin lira bireysel kredi kartları.

Kredi hacmi

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi 22 Ağustos ile biten haftada 59 milyar 681 milyon 200 bin lira artarak 19 trilyon 733 milyar 309 milyon lira seviyesine yükseldi. Haberde ayrıca kredi hacminin 19 trilyon 733,3 milyar lira olduğu ifade edildi.