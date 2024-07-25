Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi Düşüşte, Mevduat Artıyor

Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Düşüş Göstermekte

Geçtiğimiz hafta bankacılık sektöründe kredi hacmi, 19 Temmuz itibarıyla 41 milyar 557 milyon lira azalışla 13 trilyon 915 milyar 501 milyon liraya geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık raporuna göre, sektörün toplam kredi hacmi, 13 trilyon 957 milyar 58 milyon liradan bu seviyeye düştü.

Toplam Mevduat Artışta

Söz konusu dönemde bankaların toplam mevduatı, bankalar arası dahil olmak üzere, 74 milyar 128 milyon lira artarak 16 trilyon 747 milyar 35 milyon liraya ulaştı. Bu artış, sektör genelinde olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Tüketici Kredileri ve Bireysel Kart Alacakları

Tüketici kredilerinin toplamı ise 19 Temmuz itibarıyla 11 milyar 431 milyon lira azalarak 1 trilyon 729 milyar 272 milyon liraya geriledi. Bu tutarın 448 milyar 389 milyon lirası konut kredisi, 87 milyar 406 milyon lirası taşıt kredisi ve 1 trilyon 193 milyar 477 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluşuyor. Ayrıca, bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,6 oranında azalarak 1 trilyon 461 milyar 786 milyon liraya düştü.

Yasal Öz Kaynaklarda Artış

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Temmuz itibarıyla 13 milyar 323 milyon lira artış göstererek 238 milyar 385 milyon liraya ulaştı. Bu alacakların 180 milyar 901 milyon lirasına özel karşılık ayrıldığı belirtildi. Aynı dönemde sektördeki yasal öz kaynaklar da 20 milyar 638 milyon lira artışla 3 trilyon 23 milyar 363 milyon liraya yükseldi.

KKM Bakiyesi Düşüşte

Son olarak, KKM (Kesinlikle Korunan Mevduat) bakiyesi, geçen hafta yüzde 3,1 oranında ve 60 milyar 908 milyon liralık düşüşle 1 trilyon 881 milyar 707 milyon liraya geriledi. Bu durum, yıl başından itibaren yaşanan en büyük azalış olarak kaydedildi.