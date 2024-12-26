Bankacılık Sektöründe Mevduat Düşüşte: 20 Aralık Raporu Açıklandı

Bankacılık Sektöründe Mevduat Düşüşü Devam Ediyor

Türkiye bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 20 Aralık ile biten haftada önceki haftaya göre 29,6 milyar lira azalarak 18 trilyon 968 milyar 69 milyon 439 bin liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri, sektördeki mevduatların düşüşünü net bir şekilde ortaya koydu.

TL ve Yabancı Para Mevduatlarındaki Gelişmeler

Bankacılık sektöründeki TL cinsi mevduatlar, yüzde 0,09 düşüşle 11 trilyon 739 milyar 20 milyon 762 bin lira seviyesine inerken, yabancı para (YP) cinsinden mevduatlar yüzde 0,35 azalışla 6 trilyon 397 milyar 797 milyon 922 bin lira oldu. Haftalık veriler incelendiğinde, toplam YP mevduatın 191 milyar 246 milyon dolar düzeyinde olduğu ve bunun 162 milyar 521,3 milyon doları'nın yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında bulunduğu görüldü.

Kredilerde Yükseliş Sürüyor

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,24 artarak 1 trilyon 890 milyar 824 milyon 536 bin lira oldu. Taksitli ticari krediler ise yüzde 1,68 artışla 1 trilyon 993 milyar 56 milyon 363 bin lira'ya yükseldi. Buna karşın, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,18 düşüşle 2 trilyon 237 milyar 985 milyon 893 bin lira seviyesine geriledi.

Kredi Hacminde Yüzde 37,98 Artış

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi, 20 Aralık ile biten haftada 59 milyar 154 milyon 670 bin lira artarak 15 trilyon 243 milyar 677 milyon 162 bin lira seviyesine ulaştı. Böylece toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,98 artış göstermiştir.

Bu veriler, bankacılık sektörünün dinamizmini ve zorluklarla dolu bir dönemden geçmesine rağmen kredi verme konusundaki kararlılığını göstermektedir.