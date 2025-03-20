Bankacılık Sektöründe Mevduatlar Artış Gösterdi

Bankacılık Sektörünün Mevduatı Yükseldi

Türkiye bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 14 Mart ile biten haftada 337 milyar 815 milyon 260 bin lira artış göstererek 21 trilyon 323 milyar 283 milyon 756 bin lira seviyesine ulaştı. Bu veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerinde yer aldı.

Mevduat Türleri ve Yıllık Artış

Bankalardaki Türk Lirası (TL) cinsinden mevduat, %2,9 oranında artışla 12 trilyon 211 milyar 99 milyon 306 bin lira olurken, yabancı para (YP) cinsinden mevduatlar %1,5 artarak 6 trilyon 509 milyar 890 milyon 260 bin lira olarak kaydedildi.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı ise geçen hafta 214 milyar 310 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu tutarın 178 milyar 735 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında ise parite etkisinden arındırıldığında 14 Mart itibarıyla 667 milyon dolarlık bir artış görüldü.

Tüketici Kredilerinde Artış

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri de aynı dönemde %1,2 artış göstererek 4 trilyon 60 milyar 474 milyon 210 bin lira seviyesine ulaştı. Bu kredilerin 540 milyar 771 milyon 566 bin lirası konut, 67 milyar 260 milyon 739 bin lirası taşıt, ve 1 trilyon 545 milyar 210 milyon 343 bin lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Ayrıca, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi de 14 Mart haftasında 173 milyar 935 milyon 954 bin lira artarak 16 trilyon 735 milyar 892 milyon 978 bin lira düzeyine yükseldi.