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Bankacılık Sektöründe Mevduatlar Geriliyor

Bankacılık sektörünün toplam mevduatında ciddi bir azalma yaşandı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:07
Bankacılık Sektöründe Mevduatlar Geriliyor

Bankacılık Sektöründe Mevduat Düşüşü

Türkiye bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 4 Ekim 2023 itibarıyla önceki haftaya göre yaklaşık 308,5 milyar lira gerileyerek 18 trilyon 97,1 milyar lira oldu.

TCMB Verileri Ortaya Koydu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankaların toplam mevduatı 18 trilyon 97 milyar 50 milyon 434 bin lira seviyesine inmiş durumda. Bu rakam, bankalar arası işlemler de dahil edilerek hesaplanmıştır.

TL ve Yabancı Para Mevduatındaki Düşüş

Aynı dönemde, Türk Lirası cinsi mevduatlar yüzde 2,60 azalarak 10 trilyon 762 milyar 232 milyon 498 bin lira olurken, yabancı para cinsinden mevduatlar ise yüzde 0,54 azalmayla 6 trilyon 535 milyar 623 milyon 141 bin lira seviyesine geriledi. Geçen hafta bankalardaki toplam YP mevduatı ise 201 milyar 321 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ticari Kredilerde Artış

Buna karşın, mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,49 artarak 1 trilyon 747 milyar 211 milyon 310 bin lira düzeyine çıktı. Taksitli ticari kredilerde ise yüzde 0,87 artışla toplam 1 trilyon 776 milyar 9 milyon 644 bin lira seviyesine ulaşıldı.

Kredi Kartları Bakiyesi Yükseldi

Kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,57 artış göstererek 2 trilyon 122 milyar 793 milyon 389 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi ise TCMB dahil olmak üzere 14 trilyon 465 milyar 98 milyon 267 bin lira seviyesine çıkarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,16 artış kaydedildi.

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