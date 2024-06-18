Bankada parası olan bunu yapmazsa fena tökezleyecek! 1 TL'si olan bile etkilenecek

Banka hesabı kullanıyorsanız bu uyarıları dikkate alın! Hemen yapmayan parasını kaybeder! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKA HESABI OLANLARA ÖNEMLİ UYARI

Banka hesabı olan ve mevduat hesabı kullananlarla ilgili önemli uyarılar Uzman Bayram'dan geldi. 1 milyon TL birikimin faiz oranlarının yüzde 49-53 aralığında değiştiğini söyleyen Bayram yüzde 50 faiz oranı ile stopaj oranlarının düştükten sonra 32 gün vadenin bitişinde net kazancın 40 bin TL seviyelerinde olduğunu söyledi. Muhammet Bayram elindeki dövizi bozdurup TL mevduat hesabına geçmek isteyenler için son fırsatlar olduğunu belirtti ve açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Yüksek kazanç için son fırsatlar. Bankalarda mevduat faiz oranlarında devam eden düşüş var. Şu an genel olarak yüzde 50-53 arasında değişiyor. Bazı bankalarda bu oranlar yüzde 50 altına düşmüş halde. Merkez Bankası politikaları nedeniyle faiz oranları da düşüş eğilimi gösteriyor. Ama enflasyonist ortam devam edip politika faizleri yükselirse mevduat faizleri de yükselebilir.





Güncel olarak bankalar genel olarak yüzde 49-53 aralığında faiz uyguluyor. 1 milyon TL birikimin stopaj oranı düştükten sonra aylık net getirisi yüzde 50 faiz oranıyla 32 gün vadede 40 bin TL seviyelerinde. Eğer yüzde 52 faiz oranı üstünden hesaplanırsa net geliri 42 bin TL olur. Döviz bozdurup TL mevduata geçecek faiz getirisi elde etmek için şu an son fırsatlar. Döviz şu anda yatay bir seyirde ve getiri sağlamıyor. Enflasyona karşı getiri eriyor ve bu sebeple döviz bulundurmak mantıklı olmuyor.' Güncel olarak bankaların faiz oranlarına göre 1 milyon TL birikimin 32 günlük getirisi şu şekilde hesaplanıyor;

ING BANK

Faiz oranı: %53

Net Kazanç: 42.863,39 TL

Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 TL

FİBABANKA

Faiz oranı: 51

Net Kazanç: 41.245,9 TL

Vade Sonu Tutar: 1.041.245,9 TL

DENİZBANK

Faiz oranı: 49

Net Kazanç: 39.628,42 TL

Vade Sonu Tutar: 1.039.628,42 TL

YAPIKREDİ

Faiz oranı: 48

Net Kazanç: 38.819,67 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL

ENPARA

Faiz oranı: 47,5

Net Kazanç: 38.415,3 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.415,3 TL

AKBANK

Faiz oranı: 50

Net Kazanç: 40.437,16 TL

Vade Sonu Tutar: 1.040.437,16 TL

HALKBANK

Faiz oranı: 42

Net Kazanç: 33.967,21 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.967,21 TL

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.