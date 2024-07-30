Bankada parası olanlara son uyarı! 3 gün içinde başvuru yapmayan hakkını yitirecek!

Garanti BBVA tüm müşterilerini uyardı. Üç gün içinde gerekli adımları atmayanlar bu özel hakkını kaybedecek. Süreci geçenler 5 gün içerisinde hayat sigortasına ve sıfır faizli krediye başvuru yapma imkanına sahip oluyor.





Garanti BBVA, yeni müşterilerine özel faizsiz kredi seçeneği sunuyor.

Bu promosyondan yararlanmak için ayın 1'i ile 31'i arasında yükleme yapın. Temmuz ayına kadar Garanti BBVA mobil uygulamasını indirin. arasında "Müşteri olmak istiyorum" seçeneğini takip edin. Bu süreci geçenler 5 gün içerisinde hayat sigortası ve sıfır faizli krediye başvuru yapma hakkına sahip oluyor.

KAMPANYA DETAYLARI

Kampanya yalnızca Garanti BBVA'nın mobil ve online ofislerinden yapılan başvurularda geçerlidir. Fiziki alan talepleri kampanya kapsamına dahil değildir. Garanti BBVA Mobil uygulamasına müşteri olarak 5 gün içerisinde hayat sigortasına ve sıfır faizli krediye başvurabilirsiniz.

BAŞVURU SÜRECİ

Şubeden müşteri olma sürecini tamamlayanlar veya kredi başvurusunda bulunanlar bu promosyondan yararlanamayacaktır. Maksimum 20.000 TL tutarında ve 6 ay vadeli kredinize, Garanti BBVA Başvurular > Kredi > İhtiyaç kredisi mobil ve online ofisindeki talimatları takip ederek başvurabilirsiniz.

Sıfır faizli kredi kampanyası bankanın kredi verme ve dağıtım politikasına göre değerlendirilmektedir. Değerlendirmede müşterinin aylık geliri, kredi puanı gibi kriterler dikkate alınır. Kampanya kapsamında minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 20.000 TL olup en uzun kredi süresi 6 aydır. Özel şirketlere yönelik işletme destek kredilerinin vadesi 6 ay ile sınırlıdır.

Kampanyadan yalnızca ilk kez Garanti BBVA müşterileri yararlanabilir. Daha önce Garanti BBVA müşterisi olan ve ilk kez şifre belirleyen veya şifresini sıfırlayan müşterilerimiz bu kampanyadan faydalanamaz.