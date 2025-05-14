Bankalar 2024'te 5 Milyar Dolar Sigorta Primi Üretti

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, 2024 yılında sigorta sektörünün 25 milyar dolar civarında prim büyüklüğüne ulaştığını ve bu büyüklüğün %20'sinin bankalar aracılığıyla gerçekleştiğini açıkladı.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark ile Insurtech HUBın ev sahipliği yaptığı "2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi", sektörün önde gelen isimlerini buluşturuyor.

Özgür Obalı, bu zirvenin 9-10 yıl aradan sonra tekrar düzenlenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bankasüransın Türkiye'de hızla gelişen bir alan olduğunun altını çizdi. Obalı, Avrupa sigortacılığında popüler bir dağıtım kanalı olan bankasüransın, bankalar ile sigorta şirketleri arasındaki işbirliğini ifade etti.

Obalı, bankasüransı; "bankaların geniş müşteri ağına sigortayı taşımak için önemli bir paydaşlık" olarak gördüklerini belirterek, sigorta penetrasyonu ve farkındalığını artırmanın önemine dikkat çekti.

Bankasüransın Rolü ve Gelecek Hedefleri

Özgür Obalı, zirvede yapılan tartışmaların odak noktasının dijitalleşme ve yapay zekanın bankasürans tarafında nasıl geliştiği olduğunu kaydetti. Obalı, bu bağlamda bankasürans aracılığıyla sigorta pastasını büyütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

2024 yılında sigorta sektörünün prim büyüklüğünün 870 milyar lira civarında olduğunu ve bunların 170 milyar lirası'nın bankacılık sektörü üzerinden oluştuğunu aktaran Obalı, dolara vurduğunda bu rakamın 5 milyar dolara denk geldiğini vurguladı. Yüksek kredi maliyetlerinin kredi bağlantılı sigortalar üzerindeki baskısına rağmen, kredilerin daha erişilebilir olduğu dönemlerin prim büyüklüğünü artıracağına inandığını belirtti.

Obalı, 2030 yılına kadar sigortacılık büyüklüğünü iki katına çıkarma hedeflerinin olduğunu belirterek, Türkiye'nin sigorta büyüklüğünün mevcut muadil ülkelere göre düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekti. GSYH'ye oranla sigorta prim büyüklüğünün %2,5'te olduğunu ve bunu iki katına çıkararak 50 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Son olarak, bankasüransın sigorta prim üretimindeki payını mevcut %20'den %40'a çıkarmayı planladıklarını belirten Obalı, bu dönüşümün mobil ve dijital uygulamalar aracılığıyla gerçekleşeceğine dikkat çekti.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark ve Insurtech HUB ev sahipliğinde gerçekleştirilen "2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi" devam ediyor.Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.