Bankalar promosyonlarda vites artırdı! Başvurmayan emekli bu rakamı kaçırdığına üzülecek!

Emekliler, anlaşmalı oldukları bankalara maaşlarını kolaylıkla aktarabilmekte. Bankalar ise, maaşlarını kendi şubelerinden almayı kabul eden emeklilere, aldıkları maaş miktarına bağlı olarak değişen promosyon ödemeleri sunmaktadır. Aşağıda, bankaların güncel promosyon ödemeleri yer almaktadır.

TÜRKİYE FİNANS BANK

Türkiye Finans, emekli maaşlarını kendi bünyesine aktaran müşterilere, 15.000 TL’ye kadar çıkan nakit promosyonlar ve çeşitli ödüller sunuyor. SSK, Emekli Sandığı veya Bağ-Kur’dan emekli aylığı alan ve Türkiye Finans ile 36 ay süreyle maaş almayı taahhüt eden ilk kez promosyon başvurusu yapan emeklilere yönelik promosyon ödemeleri şu şekilde belirlenmiştir:

3.499 TL’ye kadar aylık alanlara en fazla 5.000 TL,

3.500 TL ile 7.499 TL arası aylık alanlara en fazla 6.000 TL,

7.500 TL ile 9.999 TL arası aylık alanlara en fazla 10.000 TL,

10.000 TL ve üzeri aylık alanlara ise en fazla 12.500 TL promosyon ödenecektir.

İNG BANK

ING’nin düzenlediği emekli promosyon kampanyası kapsamında, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklileri, maaşlarını ING’ye aktardıklarında 10.000 TL’ye kadar ekstra nakit promosyon elde edebiliyorlar. Bunun yanı sıra, Otomatik Fatura Talimatı veren emeklilere 5.000 TL’ye kadar ilave nakit promosyon sağlanarak, toplamda 15.000 TL’ye ulaşan bir promosyon imkanı sunuluyor. Emekli maaşlarına göre belirlenen promosyon ödemeleri şu şekildedir:

3.499 TL’ye kadar olan maaşlar için maksimum 5.000 TL,

3.500 TL ile 7.499 TL arasındaki maaşlar için maksimum 6.000 TL,

7.500 TL ile 9.999 TL arasındaki maaşlar için maksimum 10.000 TL,

10.000 TL ve üzeri maaşlar için ise maksimum 12.500 TL promosyon ödenmektedir.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi, SGK’dan emekli aylığı alan müşterilerine, üç yıllık maaş alma sözü verildiğinde 12.500 TL’ye kadar nakit promosyon avantajı sunuyor. Promosyon Sözleşmesi imzalandıktan sonra, net aylık gelire göre şart koşulmadan; 3.499 TL’ye kadar olanlar için 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.499 TL arası için 5.250 TL, 7.500 TL ile 9.999 TL arası için 6.750 TL ve 10.000 TL üzeri için 7.500 TL nakit promosyon ödeneceği taahhüt ediliyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, emeklilere özel bir kampanya sunuyor: 8.000 TL’ye kadar nakit bonus ve CardFinans Emekli kredi kartı için yıllık 1.200 TL indirim ile toplam 9.200 TL’ye kadar emeklilik avantajı sağlıyor. Aylık geliri 0 ile 3.499 TL arasında olan emekliler için 4.800 TL, 3.500 ile 7.499 TL arasında olanlar için 5.600 TL, 7.500 ile 9.999 TL arasında olanlar için 7.200 TL ve 10.000 TL üzeri gelire sahip olanlar için ise 8.000 TL nakit promosyon fırsatı bulunuyor.





GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA, emekli müşterilerine özel olarak hazırladığı kampanyada, emekli maaşlarını bankadan alanlara toplamda 8.500 TL’lik bir karşılama paketi sunmaktadır. Ayrıca, Garanti BBVA’nın sunduğu 7.500 TL’lik nakit promosyonun yanı sıra, kredi kartı kullanımlarında 500 TL harcama yapılmasına karşılık 1.000 TL bonus da verilmektedir. Emekli maaşı miktarına göre değişen promosyon tutarları; 3.500 TL’ye kadar olan maaşlar için 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasındaki maaşlar için 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasındaki maaşlar için 6.750 TL ve 10.000 TL üzerindeki maaşlar için ise 7.500 TL olarak belirlenmiştir. Bu promosyon avantajlarından yararlanmak için emeklilerin, 1 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında maaş veya aylıklarını 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan alma taahhüdünde bulunmaları gerekmektedir.

VAKIFBANK

VakıfBank, emekli vatandaşlara yönelik cazip bir promosyon paketi sunmaktadır. Bu paket kapsamında, emekli maaşlarına göre değişen miktarlarda nakit ödeme yapılıyor. Aylık emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olanlar için 3 yıllık toplamda 3.000 TL, 3.500 ile 7.500 TL arasındaki maaşlar için 3.500 TL, 7.500 ile 10.000 TL arasındaki maaşlar için 4.500 TL ve 10.000 TL üzerindeki maaşlar için ise 5.000 TL promosyon ödeniyor. Bu promosyonlar, üç yıllık taahhüt karşılığında peşin olarak verilmektedir.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerine, maaşlarını banka üzerinden almak koşuluyla özel bir promosyon teklifi sunuyor. Emekli maaşı 3.500 TL’nin altında olanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL ve 10.000 TL’nin üzerinde maaş alanlara 5.000 TL promosyon ödenecektir. Bu promosyonlar, üç yıllık bir süre için peşin olarak verilmekte ve müşterilerin 2020 yılına ait mevcut promosyon ödemelerini geri ödemeden yeni dönem için başvuruda bulunmalarına olanak tanınmaktadır. Yeni promosyon ödemeleri sırasında, önceki döneme ait ödemeler sistem tarafından otomatik olarak düşülecektir.

AKBANK

Akbank, SGK emeklilerine maaşlarını bankaya taşıma karşılığında 12.500 TL’ye kadar ödül sunuyor. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı’ndan emekli olanlar, 1 Mart ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında maaşlarını Akbank’a aktarıp, üç yıl süresince Akbank üzerinden maaş almayı kabul ederlerse, 10.000 TL’ye kadar promosyon elde edebilirler. Ayrıca, Akbank’ın mevduat hesabına sahip veya Axess/Wings kredi kartı kullanan SGK emeklileri, ilk beş otomatik fatura ödeme talimatları için her bir fatura başına 500 TL, toplamda ise 2.500 TL chip-para kazanma şansına sahiptirler, böylece toplamda 12.500 TL ödül kazanabilirler.

Emekli vatandaşlara yönelik banka promosyonları, anlaşmanın detaylarına göre farklılık gösterebilir. Bazı finans kuruluşları, promosyonun geçerliliği için minimum bir süre şartı koyabiliyor. Emekli maaşı miktarına bağlı olarak çeşitlenen promosyon teklifleri, bankalar tarafından sunulmaktadır. Devlet ve özel sektör bankaları, rekabetçi promosyon paketleriyle emeklileri müşteri portföylerine katmayı hedefliyor.