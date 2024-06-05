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Bankalarda faiz depremi patladı! 7 bankadan gece yarısı flaş faiz kararı

Borcu olan pek çok kişi bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları ile ilgili araştırmalar yaparken, bankalar da faiz oranlarında değişikliğe gitti. İşte 50

Yayın Tarihi: 05.06.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 13:44
Bankalarda faiz depremi patladı! 7 bankadan gece yarısı flaş faiz kararı

BANKALARIN FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ....

Ekonomik sıkıntı çekenlerin en çok başvurduğu yöntemlerden biri olan kredilerin faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Kredi çekmeyi düşünen bir çok kişi bankaların faiz oranlarını merak ediyor. İşte bankadan bankaya göre değişkenlik gösteren faiz oranları ve geri ödemeleri…. İşte detaylar belli oldu...

 

para

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son faiz kararında politika faizinin sabit kalmasını istedi. Politika faizi de yüzde 50 de sabit bırakıldı. Ancak bankalar ihtiyaç kredisi faizlerinde ardı ardına değişiklik yaptılar. Buna göre bankaların faiz oranlarını sizler için araştırdık. Bankaların kredi faiz oranları bankadan bankaya göre değişiklik gösteriyor. Bazı bankalarda bu nedenle ihtiyaç Kredisi faiz oranlarını yükseltti.

GARANTİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 4,09

Aylık taksit bedeli: 3.145,79Türk Lirası

ING İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI 29 MAYIS 2024

Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 3,74 (Üç ay ertelemeli kredi)

Aylık taksit bedeli: 2.968,36 Türk Lirası

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI 29 MAYIS 2024

Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 4,84

Aylık taksit bedeli: 3.539,48 Türk Lirası

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI 29 MAYIS 2024

Çekilecek tutar: 49 bin 001 Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 5,34

Aylık taksit bedeli: 3.811,19 Türk Lirası

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ (HOŞ GELDİN KAMPANYASI) FAİZ ORANI 29 MAYIS 2024

Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 3,79

Aylık taksit bedeli: 2.993,44 Türk Lirası

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI 29 MAYIS 2024

Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 4,15

Aylık taksit bedeli: 3.176,62 Türk Lirası

YAPI KREDİ İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI 29 MAYIS 2024

Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 5,29

Aylık taksit bedeli: 3.783,71 Türk Lirası

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ (3 AY ERTELEMELİ) FAİZ ORANI 29 MAYIS 2024

Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 4,57

Aylık taksit bedeli: 3.395,73 Türk Lirası

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI 29 MAYIS 2024

Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 3,94

Aylık taksit bedeli: 3.069,23 Türk Lirası

FİBABANKA İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI 29 MAYIS 2024

Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 5,79

Aylık taksit bedeli: 4.061,38 Türk Lirası

HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI 29 MAYIS 2024

Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 5,49

Aylık taksit bedeli: 3.894,02 Türk Lirası

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