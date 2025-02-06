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Başkan Baran, Sağlık Turizmi İçin Direkt Uçuşların Gerekliliğini Vurguladı

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın sağlık turizmi gelirlerinin yarısını sağladığını belirterek direkt uçuşların şart olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 13:16
Başkan Baran, Sağlık Turizmi İçin Direkt Uçuşların Gerekliliğini Vurguladı

ATO Başkanı Gürsel Baran'dan Sağlık Turizmi Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin sağlık turizmi gelirlerinin yarısının Ankara'dan elde edildiğini vurgulayarak, "Yabancı hastalar aktarmalı uçuşlarla şehrimize gelmek istemiyor, sağlık turizmini geliştirmek için direkt uçuş şart," dedi.

AJET Genel Müdürü ile Ziyaret

DTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran'a AJET Genel Müdürü Kerem Sarp ve Satış Başkanı Macid Boyar ziyarette bulundu. Baran, Ankara'dan yurtdışına direkt uçuş sayısının yetersizliğinin, ticareti, ihracatı ve iş insanlarının gelişimini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Ankara'nın İhracat Gücü

Ankara'nın 190'ı aşkın ülkeye ihracat yaptığını belirten Baran, "Başkent olarak Türkiye'nin en çok ihracat yapan illeri arasında yer alıyoruz. Şehrimizde 13 organize sanayi bölgesi, 10 sanayi sitesi ve 13 teknokent bulunmakta. Binlerce insanımız, sektörel gelişmeleri takip etmek için fuarlara katılıp yurtdışına gitmeyi arzu ediyor," şeklinde konuştu.

Aktarmalı Uçuşların Sorunları

Baran, başkentten sadece 26 destinasyona direkt uçuş olduğunu ve diğer yerlere gitmek için aktarmalı uçmak gerektiğini belirterek, bu durumun iş insanları için zaman ve kaynak israfına neden olduğunu ifade etti.

Sağlık Turizminde Önemli Gelişmeler

Başkan Baran, Ankara'nın sağlık turizminde önemli bir aşama kaydettiğini söyleyerek, "Şehrimizde 446 belgeli tesis sağlık turizmi hizmeti veriyor. Türkiye'nin sağlık turizmi gelirlerinin yarısı Ankara tarafından üretiliyor. Ankara bu alanda gelişmeye çok uygun, ancak yabancı hastalar aktarmalı uçuşlarla şehrimize gelmek istemiyor, bu yüzden direkt uçuş şart," dedi.

Yabancı Öğrencilerin Artışı

Son olarak, Baran, başkentte bulunan üniversitelerde çok sayıda yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü aktararak, "Daha çok öğrencinin şehrimizde eğitim alabilmesi, yurt dışından direkt uçuşların artmasına bağlı. Direkt uçuşların artmasına ilişkin yapılacak tüm çalışmalara destek vereceğiz," dedi.

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