Başkan Kıvanç: Adana’yı 2026'da Türkiye’nin İkinci Büyük Üretim Üssü Yapacağız

Başkan Kıvanç: 2026 Adana için bir hamle yılı olacak

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, 2026'nın kente yeni bir sıçrama fırsatı sunacağını belirterek, "Ceyhan-Yumurtalık hattındaki yatırımlar ve Ana Konteyner Limanı projesiyle Adana, Marmara’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük üretim ve lojistik merkezi haline gelecektir" dedi.

2025 değerlendirmesi ve reform çağrısı

Başkan Kıvanç, yayınladığı yeni yıl mesajında 2025 ekonomik verilerini değerlendirip 2026'ya ilişkin stratejilerini paylaştı. Mesajında yapısal reformların önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Makroekonomik istikrarı kalıcı kılmak adına yeni yılda yapısal reformların hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2026 yılının Türkiye ekonomisinde bir reform yılı olacağını belirtmesini son derece önemlidir. Bu doğrultuda, 2026 yılının Türkiye ekonomisinde bir reform yılı olarak ilan edilmesini iş dünyası adına son derece kıymetli buluyoruz. Yapısal reformlarla tahkim edilmiş bir ekonomi vizyonu, kısa vadeli kazanımları aşarak istikrarı kalıcı hale getirecek, üretim kapasitemizi perçinleyecek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz için sarsılmaz bir temel oluşturacaktır"

İhracat ve sektör performansı

Küresel dalgalanmalara rağmen Adana sanayisinin üretim azmini koruduğunu vurgulayan Kıvanç, 2025'in ilk 11 ayında kentin ihracatının 2 milyar 739 milyon dolar seviyesine ulaştığını açıkladı. Sektörel bazda liderliğin 551,6 milyon dolar ile kimya sektöründe olduğunu belirten Kıvanç, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5’lik sınırlı bir gerileme olsa da, sanayicilerimizin yüksek motivasyonuyla yıl sonunda 3 milyar dolarlık ihracat baremini yakalayacağımıza inanıyoruz." dedi. Kimyeviler, tekstil ve otomotiv öne çıkan sektörler olurken; Irak, İspanya ve İtalya en güçlü pazarlar olarak öne çıktı.

Türkiye’nin yeni enerji ve kimya koridoru

Kıvanç, Adana'nın mevcut OSB'leri ve özel endüstri bölgeleriyle güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu hatırlatarak bölgenin potansiyelini şu sözlerle anlattı: "Türkiye’nin ve Adana’nın stratejik rotası Ceyhan-Yumurtalık bölgesidir. Enerji, kimya ve petrokimya yatırımlarının tamamlanmasıyla bu bölge, Akdeniz çanağının üretim üssü haline gelecektir. Planlanan Adana Ana Konteyner Limanı, 9 milyon TEU kapasitesiyle şehrimizi küresel lojistik ligine taşıyacaktır. Karataş bölgesindeki Tarıma dayalı ihtisas OSB’lerimizle de Çukurova’nın bereketini sanayiyle bütünleştirerek gıda arz güvenliğine ve katma değerli ihracatımıza yeni bir soluk getireceğiz"

2026 hedefleri ve kapanış

Kıvanç, 2026'nın bölge için projelerin hayata geçeceği bir yıl olacağına dikkat çekerek, "Valiliğimiz, belediyelerimiz, üniversitelerimiz ve tüm iş dünyası kuruluşlarımızla Adana’yı Türkiye’nin ikinci büyük üretim üssü yapma hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz. 2026 yılına dair umutlarımız büyük, beklentilerimiz yüksektir. 2026 yılının ülkemiz ve milletimiz için üretim, istihdam, bereket ve refah dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

ADANA SANAYİ ODASI (ADASO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEKİ KIVANÇ, 2026 YILININ ADANA İÇİN BİR ATILIM YILI OLACAĞINI BELİRTEREK, "CEYHAN-YUMURTALIK HATTINDAKİ YATIRIMLAR VE ANA KONTEYNER LİMANI PROJESİYLE ADANA, MARMARA’DAN SONRA TÜRKİYE’NİN İKİNCİ BÜYÜK ÜRETİM VE LOJİSTİK MERKEZİ HALİNE GELECEKTİR" DEDİ.