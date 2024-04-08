Başvuran herkese koşulsuz 20.000 TL ödeme! Ay sonunu getiremeyene ilaç gibi gelecek

2024 yılında memur, asgari ücretli ve memur emeklilerine 20 bin TL’ye varan nakit desteği başladı! Nakde ihtiyacı olana anında hızlı çözüm için adeta kıyasıya yarışan bankalar, bu kapsamında yeni faizsiz ihtiyaç kredilerini duyurdular!

2024 yılında yükselişe devam eden enflasyon maaşları eritirken, nakde sıkışan vatandaşlar çareyi yine kredilerde arıyor. Maaş zamlarının yetmediği ve fiyatların her geçen gün arttığı bugünlerde vatandaşlar, kira, fatura ve benzeri temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz oldu. Hal böyle olunca da bazı bankalar, vatandaşlara faizsiz nakit kullandırmaya başladı.

Acil nakit ihtiyacına tüm vatandaşlara anında 20 bin lira!

4A, 4B ve 4C olmak üzere sigortalı çalışan vatandaşların başvuru yapıp yaralanabildiği nakit desteğinin bazı özel bankalardan verildiği ayrıntısı da paylaşıldı. Faizsiz ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için harekete geçen bazı özel bankalar, yeni müşterisi olacak olan vatandaşlara faizsiz kredi desteği sunacak. Ancak bu noktada altını çizmeliyiz ki yalnızca yeni müşteri olanlar bu kampanyalardan faydalanabilecekler. Ayrıca her ay düzenli bir gelire sahip olmak da yine kampanyadan faydalanma şartlarından en önemlisi olarak öne çıkıyor.





Faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar Nisan 2024

Bankaların Nisan 2024 faizsiz kredi kampanyalarına baktığımızda yalnızca yeni müşteriler için sıfır faizli fırsatı olduğu göze çarpıyor. Bu kapsamda da ilk kez müşteri olanlara faizsiz kredi veren bankalar Nisan 2024’te şöyle sıralanıyor:

Akbank: 0 faizli 20 bin liraya varan ihtiyaç kredisi



Denizbank: 0 faizli 10 TL nakit avans, yüzde 1.99 faizli 10 bin TL kredi



QNB Finansbank: 0 faizli 10 bin TL ihtiyaç kredisi, yüzde 0 faizli 10 bin TL nakit avans



On Plus: 0 faizli 10 bin TL ihtiyaç kredisi



Akbank (KOBİ’lere özel): 0 faizli 25 bin TL ihtiyaç kredisi



Faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Yukarıdaki bankaların tümü, ilk kez müşterisi olanlara faizsiz kredi vereceğini açıklarken, kredi başvurularının nasıl yapılacağını da aktardı. Mobil uygulama, telefon bankacılığı ya da bankanın şubeleri üzerinden bankanın müşterisi olmaya karar verenler, bu kampanyalardan da faydalanabilecekler. Krediye başvurular ise bankanın müşterisi olduktan sonra yapılabilecek.