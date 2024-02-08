Başvurana 2 yıl 7.250 TL devlet yardımı! e-Devlet başvuruları tekrar açıldı

Aile destek paketi kapsamında aylık 2 bin lira ödeme yapılarak dar gelirli ailelerin gönül rahatlığı sağlanması amaçlanıyor. Destekten nasıl yararlanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgiyi haberimizin detayında bulabilir, aile ve destek paketleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz..

Aile ve Destek Paketi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılında ihtiyaç sahibi düşük gelirli vatandaşlara çeşitli sosyal yardım seçenekleri sunuyor. İnsanlara yeni bir ses kazandıran hizmetler arasında engelli maaşı, evde bakım yardımları, 65 yaş emekliliği, sosyo-ekonomik destek paketleri ve aile destek paketi şeklinde çeşitli seçenekler yer alıyor. Bakanlığın son açıklamasına göre 2024 yılından itibaren ihtiyaç sahiplerine aylık 2 bin lira tutarında yeni sosyal yardım sağlanacak. Peki bu yardımdan kimler yararlanacak? İşte detaylar..

? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlarına çeşitli yardım seçenekleri sunuyor. Aile Destek Paketi, çok sayıda vatandaşın daha rahat yaşamasını sağlıyor. Bakanlık tarafından başlatılan ve bir yıl süreyle ödenen aile nafakası kapsamı 2000 TL tutarında milli hesaba aktarılacak. Aylık 2 bin liralık bu yardımdan yararlanmak isteyenler için detaylar ve koşullar da belli oldu.





Aile Destek Paketi almak için ne yapmam gerekiyor?

ürkiye'de Aile Destek Paketi kapsamında yarım kişi almak isteyenlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği başvuru koşullarını taşıması önem taşıyor. Bu koşullardan en önemlisi hanenin kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin çok altında olmasıdır.

Bakanlık ayrıca, çocuklu ailelere yardımlarda bulunuyor. Ödenek 2024 yılında aylık 1.900 Türk Lirası olarak ödenecek. Aile yardımı bakım masraflarını karşılıyor ancak bu miktar elektrik desteği, doğalgaz masrafı gibi bakım masrafları nedeniyle artıyor. Ancak ailelere yapılan bu yardımın tutarı 2.000 Türk Lirası'na denk geliyor. Destek dönemi 15-31 Ocak arasıdır.