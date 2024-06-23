Başvurmayan hakkını kaybeder! Tam 10.000 TL nakit ödeme yarından itibaren hesaplarda

Başvuru yapmayan çok üzülecek! 10 bin TL ödemeler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU YAPANA 10 BİN TL ÖDEME

Denizbank, Akbank ve Vakıfbank tarafından yapılan son duyurulara göre banka hesabı olan müşterilere 10 bin TL ödeme yapılacak. Başvurular banka şubelerine giderek ya da online kanallar aracılığıyla yapılabilecek.





Başvurusu onaylanan müşteriler ödemelerini anında hesaplarından çekebilecek. Bankalar tarafından başlatılan 10 bin TL kredi ödemesi için düzenli ve belgelenebilir bir gelire sahip olunması ve kredi notunun yeterli olması şartlarının taşınması gerekiyor. Başvurularla ilgili detaylı bilgiler bankaların resmi internet siteleri üzerinden paylaşılıyor.