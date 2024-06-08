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Başvuru yapan herkese 3000 TL nakit destek! Genç, yaşlı ayrımı yapılmayacak

Bankacılık sektörü içerisinde rekabetin her geçen gün zorlaştığı görülürken bankalar müşteri çekmek ve aynı zamanda da memnun edebilmek adına çeşitli kampanyalar yürütüyor.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 20:47
Başvuru yapan herkese 3000 TL nakit destek! Genç, yaşlı ayrımı yapılmayacak

Garanti BBVA, geçtiğimiz günlerde müşterileri için oldukça cazip bir kampanyayla gündeme geldi. 3 bin TL'ye kadar bonusların sunulduğu bu kampanya, müşterilerde büyük ilgi uyandırdı.

Garanti BBVA tarafından yapılan bir açıklamada, son günlerin en önemli kampanyalarından birisi duyuruldu. Bankanın hazırladığı bu kampanyadan dijital kanalların tüm temassız müşterilerinin yararlanacağını duyurdu. Garanti BBVA müşterileri, bireysel kredi kartı başvurusunda bulunurken 1.000 TL'ye kadar 1.000 TL, sonraki her 1.000 TL için 500 TL olmak üzere, başvurunun onaylanması durumunda toplam 3.000 TL'ye kadar kazanıyor.

Başvuru yapan herkese 3000 TL nakit destek

Kampanyaya katılmak çok kolay. Garanti BBVA'da hesabı olan müşteriler, Garanti BBVA bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr mobil uygulaması üzerinden Bonus kredi kartı ya da Money Bonus kredi kartına başvuru yaparak kampanyadan yararlanabiliyor. Kampanyada Bonus Flexi, Flexi, Businesscard, Bonus Genç, Paracard Bonus gibi kartların yanı sıra çeşitli kartlar da yer alıyor.

Ancak kampanyaya katılmak için belirli süre sınırı bulunmaktadır. Başvuruların 30 Nisan 2024'e kadar yapılması gerekmektedir. Kampanyadan kazanılan bonuslar 4 Haziran ile 4 Temmuz 2024 tarihlerinin arasında kullanılabilir. Kazanılan bonuslar müşterinin kartına yüklenir, kullanılmayan bonuslar 5 Temmuz'da iade edilir. 

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